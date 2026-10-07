BBC e Channel 4 negoceiam parceria para cortar custos e combater plataformas de streaming
Eventual parceria visa reduzir custos e responder à crescente concorrência dos serviços de streaming. As conversações deverão ganhar intensidade no próximo ano.
A BBC e a Channel 4 estão em conversações preliminares com o Governo britânico para aprofundar a colaboração entre as duas emissoras públicas e juntar algumas operações, numa tentativa de reduzir custos e responder à crescente concorrência dos serviços de streaming, segundo a Reuters.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Uma das opções em discussão passa por integrar as operações de publicidade da Channel 4, os canais E4 e Film4 e os serviços de vídeo on demand com a UKTV, subsidiária comercial da BBC. A nova entidade poderá ser detida em partes iguais pelas duas emissoras, segundo duas fontes com conhecimento direto das discussões.
A eventual joint venture não incluiria o principal canal da Channel 4, mas poderia beneficiar de receitas acumuladas pela nova estrutura. As conversações deverão ganhar intensidade no próximo ano, dependendo da evolução das negociações da BBC com o Governo britânico sobre o seu próximo modelo de financiamento.
O objetivo passa por reduzir custos através da partilha de operações e de gestão, ao mesmo tempo que as duas empresas procuram ganhar escala num mercado em consolidação. A televisão linear perde espetadores e as grandes plataformas de streaming estão a captar uma parcela crescente do investimento publicitário global.
A BBC recusou comentar à agência de notícias, mas uma das fontes reiterou a importância de uma maior colaboração entre os operadores públicos. A Channel 4 também não comentou a possível parceria, embora a outra fonte tenha afirmado que apoia uma maior cooperação e que esta pode reforçar a “inovação e sustentabilidade” da televisão britânica.
A BBC é financiada sobretudo através da licença audiovisual paga pelos agregados familiares com televisão, enquanto a Channel 4 é propriedade do Estado britânico, mas financia a sua atividade através de publicidade. As negociações envolvem também a UK Government Investments (UKGI), entidade responsável pela gestão de ativos públicos como a Channel 4.
As duas emissoras já estão a reduzir custos e postos de trabalho. A BBC anunciou em junho o corte de 550 empregos até março do próximo ano, integrado num plano para poupar 500 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros). No mês passado, a Channel 4 anunciou igualmente a eliminação de cerca de 340 postos de trabalho, mais de um quarto da força de trabalho.
As duas empresas já mantêm algumas relações comerciais. A Channel 4 comercializa publicidade da UKTV ao abrigo de um acordo de longa duração e disponibiliza conteúdos da subsidiária da BBC na sua plataforma de streaming. As emissoras têm ainda discutido a possibilidade de disponibilizar conteúdos da Channel 4 no iPlayer da BBC.
Caso avance, o projeto representará uma das maiores alterações na estrutura dos operadores públicos britânicos desde que o Governo abandonou, em 2023, os planos para privatizar a Channel 4.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
BBC e Channel 4 negoceiam parceria para cortar custos e combater plataformas de streaming
{{ noCommentsLabel }}