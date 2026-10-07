Bruxelas liberta 1,24 mil milhões para a Ucrânia para drones e mísseis

A Comissão Europeia desembolsou 1,24 mil milhões de euros para a Ucrânia, um financiamento, ao abrigo da componente de defesa do empréstimo de apoio ao país sob invasão russa, no valor de 90 mil milhões de euros. O montante destina-se a drones, sistemas de interceção de drones, munições para drones e mísseis fabricados por entidades ucranianas.

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“A Rússia continua a sua estratégia deliberada de terror, numa tentativa de tornar insuportável o quotidiano dos ucranianos. O desembolso de hoje ajudará a reforçar a indústria de defesa da Ucrânia e a sua capacidade para se defender. Para proteger as pessoas e as infraestruturas”, diz Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

Com um total de 90 mil milhões de euros, o Empréstimo de Apoio à Ucrânia prevê 60 mil milhões de euros para a defesa e 30 mil milhões para apoio orçamental entre 2026–2027. “Só em 2026, estão previstos desembolsos de 28,3 mil milhões de euros para apoiar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia. Outros desembolsos ao abrigo da componente de defesa do instrumento para 2026 continuarão nas próximas semanas”, refere a Comissão Europeia em comunicado.

Para o resto de 2026, a Ucrânia dispõe ainda de 32,5 mil milhões de euros de apoio financeiro. “Permanecem disponíveis para desembolso 28,1 mil milhões de euros ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, dos quais 15,4 mil milhões de euros se destinam a apoiar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia e 12,7 mil milhões de euros a apoio orçamental”, detalha a Comissão Europeia.

Este ano, estão ainda disponíveis 4,4 mil milhões de euros de apoio orçamental ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia. Ou seja, estão disponíveis mais de 17 mil milhões de apoio orçamental, sujeitos ao cumprimento das condições relevantes estabelecidas no Plano para a Ucrânia e no Memorando de Entendimento, refere ainda a Comissão Europeia.

Desde 2022, a UE e os seus Estados-Membros disponibilizaram 228,7 mil milhões de euros de apoio global à Ucrânia, incluindo 3,8 mil milhões de euros provenientes das receitas de ativos russos imobilizados.