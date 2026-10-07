Lisboa vai pagar 2,8 milhões ao Metro para concluir túnel de drenagem. Estação de Santa Apolónia fecha já em novembro

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira, em reunião da autarquia, o pagamento de cerca de 6.600 euros por dia ao Metropolitano de Lisboa ao longo dos 14 meses de encerramento da estação de Santa Apolónia. A medida vai agora à Assembleia Municipal para validação. Invocando caráter de urgência, o Executivo “solicitou que tal ocorra já na próxima semana”, explica Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia.

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O acordo permitirá concluir o túnel de drenagem no troço entre Monsanto e o Rio Tejo em Santa Apolónia. Para tal, a estação do metropolitano sob a gare ferroviária de Santa Apolónia será encerrada. A autarquia espera ter a obra no terreno num prazo “entre três semanas e um mês”, anunciou ao ECO/Local Online o vice-presidente lisboeta. O valor aprovado pode ainda ser aumentado, caso se provem impactos superiores, admite o número dois do Executivo de Carlos Moedas. Nos 2,8 milhões de euros estão contemplados perda da atividade económica da empresa pública de transportes e das lojas na estação de Santa Apolónia.

Em julho do ano passado, quando a tuneladora H20Lisboa, vinda do Monsanto, chegou a Santa Apolónia, ficaram em falta escassas centenas de metros até ao rio Tejo para completar os cerca de cinco quilómetros desta secção.

Desde então, faltam informações sobre o avanço da obra, até aqui “presa” num diferendo relativo ao pagamento da obra de reforço da estrutura do túnel do metropolitano, com o qual se cruza este troço final do Plano Geral de Drenagem de Lisboa.

Esta quarta-feira, em reunião de Câmara, foi dado o passo formal para a autarquia poder levar o túnel de drenagem até ao rio. Para tal, e caso o acordo seja validado pela Assembleia Municipal, a autarquia pagará um valor de 2,82 milhões de euros à empresa pública de transportes.

Gonçalo Reis promete “um plano de mobilidade para compensar”, assente no reforço do serviço da Carris e na criação de uma faixa Bus entre Santa Apolónia e o Cais do Sodré, a qual não impedirá o tráfego particular, assegura o vice-presidente da autarquia ao ECO/Local Online.

A obra “interfere com a infraestrutura do Metropolitano de Lisboa na linha azul. Vai haver uma interrupção. Já tinha sido autorizada pela secretaria de estado da Mobilidade”, esclarece Gonçalo Reis, assegurando que a intervenção foi analisada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). “O LNEC analisou o processo do ponto de vista técnico, de necessidades de reforço estrutural, daí deriva a suspensão temporal. Estima-se que a obra dure 415 dias. É significativo, mas é o que tem de ser. Temos de cumprir e ser prudentes em termos de restrições técnicas e de segurança“, afirma.

Para lá dos vereadores do Executivo, a votação contou com o “sim” da coligação encabeçada pelo PS e teve votos contra do Chega e Livre. Após se abster na votação da proposta do Executivo, o vereador do PCP, João Ferreira, referiu que “os valores de compensação a pagar ao ML, calculados pelo próprio ML, não são acompanhados de uma avaliação e verificação por parte dos serviços da CML”, e notou que “nos montantes apurados estão identificadas verbas que respeitam ao pagamento de compensação por lojas que se encontram encerradas”.

(Notícia atualizada às 19h40, com declarações de Gonçalo Reis)