Capital estrangeiro explica 71% do crescimento das exportações de serviços na última década

⚡ ECO Fast As exportações de serviços não turísticos cresceram significativamente entre 2016 e 2025, com 71% desse aumento a ser proveniente de empresas com capital estrangeiro.

O peso das empresas com investimento direto estrangeiro nas exportações de serviços não turísticos aumentou de 27% em 2016 para 36% em 2025, destacando-se nos setores de telecomunicações e serviços empresariais.

O futuro das exportações dependerá da diversificação setorial e da manutenção de condições favoráveis à presença de empresas portuguesas nos mercados externos.

Por cada 10 euros que as exportações portuguesas de serviços não turísticos aumentaram entre 2016 e 2025, cerca de sete vieram de empresas com capital estrangeiro, revela o Banco de Portugal no Boletim Económico de outubro, publicado esta quarta-feira. De acordo com dados do banco central, as empresas com capital estrangeiro explicam 71% do crescimento das exportações portuguesas de serviços não turísticos na última década.

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Estes serviços, que englobam serviços que Portugal vende ao exterior sem contar com viagens e turismo, tais como informática, consultoria ou transportes, valiam 10,3% do PIB em 2025, contra 3,1% em 1996, e tinham um peso nas exportações totais superior ao da rubrica de viagens e turismo.

Por empresas de investimento direto estrangeiro (IDE), o banco central entende “as entidades residentes em que pelo menos 10% dos direitos de votos são detidos por entidades não residentes, conferindo controlo ou influência significativa sobre a empresa residente em Portugal”.

Nos principais subsetores, o peso das exportações das empresas com participação de IDE aumentou de forma mais notória nos serviços de telecomunicações, informáticos e de informação (situando-se em 85% em 2025) e nos outros serviços empresariais (73% em 2025). Banco de Portugal Boletim Económico de outubro

A percentagem de exportadoras de serviços não turísticos com esta participação subiu de 27% em 2016 para 36% em 2025, destacam os dados do Banco de Portugal, sublinhando que o peso destas empresas é maior quando se olha para o valor vendido: “Em termos de valor exportado, as percentagens são superiores”, refere o boletim, apontando para um reforço do peso de 41% em 2016 para 58% em 2025.

O avanço foi mais visível em dois ramos, notam os técnicos do Banco de Portugal. “Nos principais subsetores, o peso das exportações das empresas com participação de IDE aumentou de forma mais notória nos serviços de telecomunicações, informáticos e de informação (situando-se em 85% em 2025) e nos outros serviços empresariais (73% em 2025)”, lê-se na análise. Nestes dois ramos, as empresas com participação de IDE explicam “a maior parte do crescimento observado”, enquanto nos transportes os contributos das empresas com e sem participação estrangeira são “mais equilibrados”.

A segunda conclusão do boletim sobre este tema diz respeito à concentração. “Estas exportações estão fortemente concentradas num número reduzido de empresas”, escreve o Banco de Portugal, notando que no período de 2016 a 2025, “metade das exportações de serviços não turísticos foram realizadas, em média, por apenas 1,1% das empresas exportadoras, correspondendo a 94 empresas”.

No topo da lista, os pesos são ainda maiores, com os números divulgados esta quarta-feira a salientarem que “as quatro maiores exportadoras detinham, em 2025, um peso de 20,1% no total das exportações, enquanto o peso das 20 maiores exportadoras era de 33,8%”, ou seja, cerca de um em cada cinco euros exportados no primeiro caso e um em cada três no segundo.

O crescimento também veio, sobretudo, de quem já exportava. Segundo o boletim, o crescimento acumulado das exportações no período entre 2016 e 2025 “assentou sobretudo no contributo da margem intensiva, isto é, no crescimento das exportações das empresas que mantiveram presença no mercado externo”. Significa que o aumento resultou mais de empresas que já vendiam lá fora e passaram a vender mais do que de novas exportadoras.

Já o contributo das empresas que entraram no mercado externo, descontando o das que saíram (margem extensiva), explica 18,1% do aumento acumulado, e pesa mais nos serviços de telecomunicações, informáticos e de informação (28,7%) e nos outros serviços empresariais (25,9%) do que nos transportes (8,7%).

O banco central ressalva que a decomposição “evidencia uma forte associação entre a participação estrangeira e o dinamismo das exportações, mas não permite isolar um efeito causal entre estas variáveis”. A análise deve ainda ter em conta que estes fluxos “podem ser dirigidos preferencialmente para empresas inicialmente mais produtivas, inovadoras ou com maior potencial de expansão”. Os dados são nominais, o que significa que incluem o efeito dos preços.

Quanto ao futuro, a manutenção desta dinâmica “dependerá do alargamento da base exportadora, da diversificação setorial e da preservação de condições que favoreçam a presença das empresas portuguesas nos mercados externos”, conclui a análise do Banco de Portugal.