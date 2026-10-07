Carlos Moedas, presidente do Comité das Regiões e 20 autarcas contra cortes no orçamento da UE

O presidente da Câmara de Lisboa, a presidente do Comité Europeu das Regiões e 20 outros autarcas de capitais europeias rejeitaram esta quarta-feira cortes no próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE), defendendo a manutenção da coesão e investimento.

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“Uma redução do envelope financeiro global não só criaria um fosso entre a ambição e a capacidade de concretização, como teria inevitavelmente consequências em alguma área. Essas consequências devem ser tornadas transparentes antes de serem tomadas decisões“, afirmam o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, bem como os seus homólogos de cidades como Madrid, Paris e Roma, e ainda a presidente do Comité das Regiões, Kata Tutto.

Numa carta dirigida à presidência irlandesa do Conselho da UE e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, à qual a agência Lusa teve acesso, os responsáveis locais alertam que, “se o investimento na coesão, competitividade, resiliência climática, habitação, transportes, investigação ou noutras prioridades europeias for reduzido, o processo de negociação deverá identificar quais os objetivos que, em consequência, teriam de ser reduzidos, adiados ou transferidos para os orçamentos nacionais, regionais ou locais“.

A posição surge depois de Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Finlândia e Suécia, os seis maiores contribuintes líquidos para o orçamento comunitário, terem defendido na semana passada cortes de “várias centenas de milhares de milhões de euros” na proposta da Comissão Europeia para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034.

Já na passada sexta-feira, Portugal e outros 16 países dos chamados “Amigos da coesão” rejeitaram novos cortes nas políticas agrícola e de coesão, pedindo financiamento adequado no próximo orçamento da UE e propondo nova emissão de dívida conjunta.

A carta surge, ainda, a poucos dias de a presidência irlandesa do Conselho da UE apresentar, no sábado, uma proposta revista sobre o QFP 2028-2034, com novos recursos próprios para financiar as novas prioridades comunitárias, como de defesa e inovação. Tal documento servirá de base às discussões sobre o próximo orçamento plurianual da UE.

O objetivo do presidente do Conselho Europeu, António Costa, é o de chegar a acordo político ainda este ano, para dar tempo suficiente para finalizar o processo (ao nível do Parlamento e do Conselho), com vista a que o próximo QFP entre em vigor a 1 de janeiro de 2028.

Na missiva enviada esta quarta-feira, Moedas e os autarcas das capitais europeias sustentam que o orçamento da UE “não é um número abstrato”, mas um quadro de investimento nas cidades, regiões e comunidades locais.

“Cidades e regiões não são meras beneficiárias do orçamento da UE: somos alguns dos seus principais parceiros na concretização” das políticas europeias, argumentam.

Os responsáveis locais pedem, ainda, uma discussão sobre o lado das receitas, incluindo o futuro dos recursos próprios da UE, considerando que um orçamento sustentável deve combinar prioridades claras e rigor na despesa com uma base de receitas “robusta, previsível e diversificada”.

Entre as prioridades apontadas está a preservação de política de coesão “forte e previsível”, com recursos estáveis e uma abordagem baseada nos territórios, bem como a participação efetiva das cidades e regiões na conceção e execução dos programas europeus. A carta surge num momento de crescente tensão nas negociações sobre o QFP 2028-2034.

Numa declaração enviada à Lusa, o autarca de Lisboa e também vice-presidente do Comité das Regiões, Carlos Moedas, apontou que, na capital portuguesa, “a habitação é hoje um dos maiores desafios”.

“Precisamos de investimento europeu para aumentar a oferta de habitação acessível, reabilitar e tornar a cidade mais resiliente. O investimento europeu garante que a União tem impacto concreto na vida dos cidadãos e é por isso que o próximo orçamento europeu não pode diminuir a ambição e o investimento nas cidades”, adiantou Carlos Moedas à Lusa.