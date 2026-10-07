Cavaleiros orçamentais caem do Orçamento. Convicção ou estratégia política?

Durante anos, os governos aproveitaram o Orçamento do Estado para alterar impostos, criar regimes e legislar sobre matérias que pouco tinham de orçamental. O Governo quis acabar com esta tendência, uma opção há muito defendida por entidades como o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). A mudança torna o Orçamento mais “simples” e “limpo”, na linguagem do Executivo, mas os anos mais recentes mostram sobretudo que retira matérias potencialmente fraturantes da negociação que antecede a sua aprovação.

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Alterações ao IRS e ao IRC, regras sobre contratação de serviços, contribuições sobre a banca, normas relativas a dados pessoais e até disposições sobre remoção de amianto. Ao longo dos anos, estas e muitas outras matérias encontraram lugar entre as centenas de artigos do Orçamento do Estado. São os denominados cavaleiros orçamentais, isto é, normas que entram no documento apesar de não serem indispensáveis à sua execução naquele ano ou que produzem efeitos muito para além dele.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, assumiu como um dos seus desígnios uma reforma do Ministério das Finanças e do processo orçamental, concretizando aquilo que durante anos defendeu como cronista. Na apresentação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o governante defendeu, por exemplo, que o documento era “mais simples e transparente”, precisamente por ser elaborado “sem cavaleiros orçamentais”, sustentando que o Orçamento do Estado deve concentrar-se nas matérias financeiras e de execução orçamental.

Neste sentido, ainda que não tenham desaparecido na totalidade, as medidas desta natureza caíram drasticamente nas propostas que os governos liderados por Luís Montenegro entregaram na Assembleia da República em 2025 e 2026.

Aquando da promulgação do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou a transparência e simplicidade, através da ausência de “cavaleiros orçamentais”, argumentando que o documento “dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo”.

Porém, o atual inquilino do Terreiro do Paço não é um total pioneiro nesta matéria. Ainda que o número de artigos da proposta do Orçamento do Estado não seja, por si só e isolada, uma métrica absoluta, permite de alguma forma avaliar a densidade do documento. Em 2020, a proposta do Orçamento do Estado chegou aos 287 artigos, ainda com Mário Centeno nas Finanças, caindo para 267 em 2021, com João Leão, e 198 em 2024, com Fernando Medina. Com o atual Governo, a tendência acelerou, passando a ser assumido como uma opção para o processo orçamental.

A justificação do Governo tem assentado sobretudo no processo legislativo, defendendo que alterações legislativas permanentes devem ser discutidas em diplomas próprios. No entanto, é indissociável o xadrez político no qual o Governo joga. Ao retirar do Orçamento do Estado matérias como o IRS ou o IRC significa também exclui-las da negociação parlamentar de que depende a aprovação da proposta por um governo minoritário, como o liderado por Luís Montenegro.

Foi assim que, por exemplo, a descida do IRC ficou consagrada na lei através de diploma autónomo, depois do forte choque nas negociações para o Orçamento do Estado para 2025 entre o então PS liderado por Pedro Nuno Santos e o Governo. O corte acabou por ser viabilizado graças ao Chega — passando a vigor uma descida da taxa geral de 20% para 19% para os períodos de tributação iniciados em 2026, para 18% em 2027 e para 17% em 2028.

Um episódio que serviu de exemplo ao Governo, permitindo-lhe afinar a estratégia e esvaziar a proposta do Orçamento de medidas que podem gerar celeuma. Desta forma, Joaquim Miranda Sarmento cumpre a sua intenção académica e Luís Montenegro aumenta a probabilidade de viabilização do documento pela oposição — leia-se PS, no caso do Orçamento do Estado que se avizinha –, reduzindo os seus argumentos de discordância.

Os alertas das instituições

Há vários anos que as instituições que analisam o Orçamento do Estado alertam para o excesso de cavaleiros orçamentais que têm marcado a proposta e pedem mudanças. Organismos como o CFP e a UTAO têm criticado a utilização sistemática de medidas sem relevância orçamental quer pelos Governos para introduzir medidas programáticas, quer pelos partidos como moeda de troca durante as negociações, advogando uma maior delimitação do conteúdo do Orçamento.

A título de exemplo, aquando do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), a presidente do CFP, Nazaré da Costa Cabral, alertou que “não é desejável que o Orçamento do Estado possa ser utilizado para fazer aprovar matérias que não tenham conteúdo especificamente orçamental”.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que distingue essencialmente os cavaleiros orçamentais entre as normas sem natureza financeira que não são necessárias à execução do Orçamento e normas financeiras destinadas a produzir efeitos para além do ano a que respeita o Orçamento, chegou a sugerir a limitação de propostas de alteração a apresentar pelos partidos. Numa análise ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), o grupo coordenado então por Rui Nuno Baleiras elogiou a diminuição, mas assinalou que continuam a existir. Entre as normas consideradas pelos técnicos incluem-se várias alterações como o IRS Jovem, o mínimo de existência ou a tributação do subsídio de refeição.

Recentemente, em entrevista ao Jornal de Negócios/Antena 1 (acesso pago), a presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, considerou que um Orçamento limpo de cavaleiros “torna mais puro o instrumento que é a Lei de Orçamento do Estado”. “Essa técnica de encavalitar medidas que não têm a ver diretamente com orçamentação não é saudável e, portanto, creio que isso dá dignidade à Lei”, argumentou.

Contudo, parte do crescimento do número de cavaleiros orçamentais ocorre durante a discussão parlamentar. Os partidos aproveitam a especialidade para apresentar propostas de alteração e acrescentar normas que não constavam do texto entregue pelo Governo. A diferença entre o documento que entra no Parlamento e aquele que de lá sai é muito significativa em termos numéricos. Em 2021, o Governo entregou uma proposta com 267 artigos, mas lei aprovada contabilizava 445, já no OE2024, a proposta inicial tinha 198 artigos e a lei publicada chegou aos 320.

Ao longo dos anos, o Orçamento do Estado tornou-se assim uma oportunidade para fazer passar alterações legislativas que, de outra forma, teriam de percorrer o seu próprio processo parlamentar. Porém, o problema dos cavaleiros não se esgota no número de normas, um outro reside na tendência permanente de normas que são repetidas todos os anos. Entre os exemplos conta-se a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário, criada no Orçamento do Estado para 2011 e sucessivamente prorrogada nos anos seguintes, apesar do desenho da medida nunca ter convencido o setor e ter estado na origem de vários litígios.

Ainda assim, é inegável a tendência de redução de cavaleiros orçamentais na proposta entregue pelo Governo no Parlamento, tornando o documento mais simples.