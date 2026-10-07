Sociedade

César Teixeira será o novo presidente da AIMA

Governo “demonstrou grande confiança na capacidade de trabalho” do atual presidente, mas é “necessária uma nova fase em que as prioridades são outras”, diz Leitão Amaro.

O administrador da Agência para a Integração, Migrações e Asilo César Teixeira será o novo presidente da estrutura, anunciou hoje o ministro da Presidência, avisando que o país entrou numa nova fase de gestão do processo migratório.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Numa audiência na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Leitão Amaro elogiou o atual presidente, Pedro Portugal Gaspar, com quem foi feito um balanço da “primeira fase” da gestão da política migratória, que incluiu a resolução de pendências e as alterações legais.

“Chegamos conjuntamente à conclusão de que os resultados foram muito positivos” e o Governo “demonstrou grande confiança na capacidade de trabalho” do atual presidente, mas é “necessária uma nova fase em que as prioridades são outras”.

“A decisão foi uma evolução na continuidade” e este ano “haverá um novo presidente, que é atual membro do conselho diretivo, César Teixeira”, disse.

“Contamos com o doutor Pedro Portugal Gaspar para outras funções”, mas “não será necessariamente aquilo que a senhora deputada diz”, disse, respondendo a Vanessa Barata (Chega), que recordou que o nome do ainda presidente estava para ser ouvido para a Autoridade de Concorrência.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

César Teixeira será o novo presidente da AIMA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ANEBE pede ao Governo estabilidade no imposto sobre álcool

Joana Abrantes Gomes,

A ANEBE quer que o OE2027 mantenha em 1.602,51 euros por hectolitro a taxa sobre bebidas espirituosas, argumentando que a estabilidade fiscal permite aumentar a receita sem sobrecarregar as empresas.