César Teixeira será o novo presidente da AIMA

O administrador da Agência para a Integração, Migrações e Asilo César Teixeira será o novo presidente da estrutura, anunciou hoje o ministro da Presidência, avisando que o país entrou numa nova fase de gestão do processo migratório.

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Numa audiência na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Leitão Amaro elogiou o atual presidente, Pedro Portugal Gaspar, com quem foi feito um balanço da “primeira fase” da gestão da política migratória, que incluiu a resolução de pendências e as alterações legais.

“Chegamos conjuntamente à conclusão de que os resultados foram muito positivos” e o Governo “demonstrou grande confiança na capacidade de trabalho” do atual presidente, mas é “necessária uma nova fase em que as prioridades são outras”.

“A decisão foi uma evolução na continuidade” e este ano “haverá um novo presidente, que é atual membro do conselho diretivo, César Teixeira”, disse.

“Contamos com o doutor Pedro Portugal Gaspar para outras funções”, mas “não será necessariamente aquilo que a senhora deputada diz”, disse, respondendo a Vanessa Barata (Chega), que recordou que o nome do ainda presidente estava para ser ouvido para a Autoridade de Concorrência.