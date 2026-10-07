CFP alerta para falta de informação sobre desvios na execução orçamental

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) considera insuficiente a informação disponibilizada pelo Estado para explicar os desvios entre o que é previsto no Orçamento do Estado (OE) e o que é efetivamente executado. A presidente do organismo, Nazaré da Costa Cabral, afirmou esta quarta-feira que o OE está “longe de corporizar o princípio de verdade orçamental”, defendendo maior detalhe sobre a natureza e as causas dos desvios na execução orçamental.

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“A informação disponibilizada na Conta Geral do Estado [CGE] não permite identificar e quantificar sistematicamente os fatores que explicam os desvios de execução”, afirmou Nazaré da Costa Cabral durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), no Parlamento, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2025.

Para a presidente do CFP, as previsões de receita e despesa apresentadas ao Parlamento devem aproximar-se mais da execução efetiva. E, quando tal não acontece, a CGE deve permitir perceber de forma clara porquê, distinguindo os efeitos das medidas de política económica da evolução da conjuntura macroeconómica e de outros fatores, como operações extraordinárias ou alterações de critérios de classificação e metodologia. “Este problema não é novo”, sublinhou a responsável, lamentando que não sejam ainda visíveis sinais de resolução desta fragilidade.

Na administração central, o CFP identificou um desvio favorável de cerca de 1.000 milhões de euros no saldo orçamental face ao inicialmente previsto: o défice estimado em 7.800 milhões de euros acabou por ficar em cerca de 6.800 milhões de euros. Embora reconheça que os desvios do lado da receita podem ser explicados por dinâmicas económicas difíceis de antecipar, Nazaré da Costa Cabral considera menos compreensíveis os desvios registados na despesa, sobretudo quando atingem “centenas de milhões de euros”.

Na análise global da execução orçamental de 2025, a presidente do CFP referiu ainda que o défice da administração central aumentou em 700 milhões de euros, para cerca de 6.800 milhões de euros, num contexto de crescimento de 6,2% da despesa efetiva.

A evolução foi parcialmente compensada pelos resultados das restantes administrações. A Segurança Social registou um saldo positivo recorde de 6.700 milhões de euros, enquanto a administração local aumentou o seu excedente para mais de 1.200 milhões de euros. Já a administração regional passou para um défice de 92 milhões de euros em 2025.

Para o CFP, estes números reforçam a necessidade de uma leitura mais aprofundada da execução orçamental, que permita perceber não apenas o resultado final, mas também os fatores que explicam a diferença entre o que foi inscrito no OE e o que acabou por acontecer.

Mais transparência nos grandes investimentos

A crítica à insuficiência de informação estende-se também aos investimentos estruturantes do Estado. Nazaré da Costa Cabral defendeu que a Conta Geral do Estado deveria apresentar mais informação sobre a execução dos grandes projetos, incluindo a sua calendarização, os montantes envolvidos e os desvios face ao inicialmente previsto.

“Acho que a Conta Geral do Estado deveria, porventura, dar mais detalhe, nomeadamente, calendarização, informação quantificada sobre a forma como estão a ser executados os grandes investimentos estruturantes do país”, afirmou.

A responsável defende, em particular, que o documento deve explicar “o porquê dos desvios”, considerando que, perante a importância que o investimento público assume atualmente, esta é uma área que exige um reforço da transparência.

O contexto é particularmente relevante porque o investimento público está a beneficiar fortemente do efeito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contribuindo para ultrapassar um problema histórico de subinvestimento em Portugal.

Nazaré da Costa Cabral considera que o aumento do investimento está a permitir contrariar a deterioração acumulada do capital público e a incapacidade do Estado para repor capital à medida que este se degrada. Sublinhou também que o reforço do investimento público pode gerar efeitos positivos sobre o investimento privado e contribuir para aumentar o potencial de crescimento da economia portuguesa.

A necessidade de reforçar a transparência não se limita, contudo, à execução orçamental. A presidente do CFP defendeu também uma gestão mais preventiva das finanças públicas, tendo em conta as pressões crescentes sobre a despesa decorrentes das alterações demográficas e económicas e do atual contexto de maior instabilidade internacional.

“As finanças públicas têm que ser geridas de forma preventiva”, afirmou, defendendo mais informação sobre responsabilidades contingentes, ativos e passivos financeiros e outras responsabilidades que possam vir a materializar-se para o Estado.

Na perspetiva do CFP, uma Conta Geral do Estado mais completa deveria permitir não apenas avaliar com maior precisão o que foi executado, mas também identificar os riscos que podem afetar as contas públicas no futuro.