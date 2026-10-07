A Caixa Geral de Aposentações (CGA) vai corrigir 2.937 pensões atribuídas entre maio e agosto deste ano, que estavam a ser pagas acima do legalmente previsto devido a um erro informático, avançam esta quarta-feira o Público e o Jornal de Negócios. A diferença média é de 93,31 euros mensais a menos por reformado.

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O lapso consistiu em contabilizar a totalidade dos anos de carreira contributiva, quando a lei determina que apenas devem ser considerados os anos necessários para perfazer 40 anos. A CGA notificou os pensionistas afetados, dando-lhes dez dias para contestar. Não ficou claro se haverá lugar à devolução dos montantes já recebidos a mais.

A situação gerou reação política. O Bloco de Esquerda considera a correção juridicamente “aberrante” e pediu a suspensão urgente do processo, enquanto o PCP defende que deve prevalecer o tratamento mais favorável aos pensionistas. Ambos os partidos pediram explicações formais aos ministros das Finanças e do Trabalho.