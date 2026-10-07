CNP Iberia reforça liderança de Marketing e Estratégia com nomeação de Eve Régagnon

A CNP Iberia, parte da CNP Assurances do grupo francês La Banque Postale, nomeou Eve Régagnon como Chief Marketing & Strategy Officer, alargando o mandato que já exercia como Head of Strategy & Innovation para Espanha e Portugal. A executiva passa a reunir sob a sua responsabilidade as áreas de Marketing, Estratégia e Inovação na Península Ibérica e integra o Comité de Direção, reportando diretamente a Elena McIlroy De La Rosa, diretora-geral da CNP Iberia desde junho deste ano.

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Segundo a CNP, a nomeação concentra numa única direção três áreas consideradas estratégicas pela seguradora: conhecimento do mercado e do cliente, definição da estratégia e transformação dessa estratégia em propostas comerciais. Régagnon trabalhará também com a área de Distribuição de Negócio para acelerar a implementação das iniciativas de crescimento e o desenvolvimento de novos modelos e canais de distribuição.

“A nossa ambição é compreender melhor o mercado para tomar decisões mais acertadas e transformá-las em propostas de valor concretas”, afirma Eve Régagnon. A executiva acrescenta que a integração de estratégia, marketing e inovação permitirá combinar “conhecimento do cliente, dados e tecnologia” para desenvolver soluções e gerar crescimento sustentável.

A nova Chief Marketing & Strategy Officer tem desenvolvido a carreira na CNP Iberia nas áreas de estratégia, transformação, inovação, experiência do cliente e desenvolvimento de negócio. Desde 2023 liderava a Estratégia e Inovação para Espanha e Portugal, tendo participado no desenvolvimento do CNPHub, plataforma destinada a reforçar as capacidades de distribuição omnicanal, bem como na criação de novas alianças e modelos de distribuição. A sua experiência inclui ainda projetos internacionais do grupo nas áreas de inteligência artificial, customer experience e inovação.

A CNP Iberia é a operação da CNP Assurances para o mercado ibérico, com mais de duas décadas de presença em Espanha e em Portugal. O negócio está concentrado sobretudo em vida, acidentes, proteção de pagamentos e resseguro, trabalhando com parceiros e diferentes canais de distribuição. Em 2024, Luis Javier Sánchez Mulligan assumiu a liderança do desenvolvimento da CNP Iberia em Portugal, com o objetivo de reforçar a presença da seguradora no mercado português.

A presença portuguesa da CNP tem ainda outra dimensão através da CNP Santander Insurance. A parceria com o Santander Consumer Finance abrange 12 países europeus, incluindo Portugal, e está centrada sobretudo em seguros associados a crédito, destinados a proteger os clientes perante situações como morte, invalidez ou desemprego.

A CNP Assurances é um grupo segurador francês especializado historicamente em seguros de pessoas, proteção, vida, poupança, reforma e seguros associados ao crédito, com um modelo baseado numa rede de parceiros. O próprio grupo define o “multipartenariado” como uma das características do seu modelo de negócio, desenvolvendo produtos em colaboração com os distribuidores.

Em 2025, o grupo registou 39,1 mil milhões de euros de prémios e um resultado líquido atribuível de 1.492 milhões de euros. No final de 2025 divulgou que contava com 36 milhões de segurados em proteção e riscos pessoais e 13 milhões em poupança e reforma, além de 8.710 trabalhadores. Está presente em 17 países sendo França, Brasil e Itália os seus três principais mercados.