Comissão da Carteira Profissional de Jornalista anuncia reestruturação

A principal mudança é o "abandono definitivo da fórmula de escolha do presidente". Luísa Meireles é a atual presidente, depois de um processo que se arrastou um ano.

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) revelou esta quarta-feira que deu início a um trabalho de reestruturação interna com o objetivo de evoluir para um Conselho Regulador do Jornalismo. O processo, segundo a entidade, está em vias de conclusão.

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“Há uma ideia geral — evoluir de uma comissão cuja função é apenas assegurar o funcionamento do sistema de acreditação profissional dos jornalistas, equiparados e colaboradores para um verdadeiro Conselho Regulador do Jornalismo, constituído por jornalistas, em colaboração com outras entidades da sociedade civil. Temos a noção que o caminho é longo, mas estamos dispostos a percorrê-lo com o vosso apoio [dos jornalistas]”, declarou o Plenário da CCPJ, em comunicado.

Atualmente, além de atribuir e renovar os títulos profissionais, a CCPJ já tem competência para instaurar procedimentos disciplinares e sancionar jornalistas que violem os deveres profissionais previstos no Estatuto do Jornalista.

A principal mudança passará pelo “abandono definitivo da fórmula de escolha do presidente”. O presidente passará a ser eleito juntamente com uma lista e será um jornalista de reconhecido mérito “e não mais um jurista”. “É uma reivindicação antiga que acreditamos será agora possível implantar“, nota a Comissão.

Tal exige alteração legislativa. O Regime de Organização e Funcionamento da CCPJ e da Acreditação Profissional dos Jornalistas, definido por decreto-lei, determina que o presidente seja “um jurista de reconhecido mérito e experiência na área da comunicação social”, cooptado por maioria absoluta pelos restantes oito elementos que compõem a Comissão.

Foi esta questão que atrasou durante um ano a escolha da atual presidente, Luísa Meireles. Os representantes dos jornalistas queriam manter um jornalista à frente do órgão, no ativo ou reformado, embora com formação de jurista, enquanto os representantes dos operadores do setor defendiam que deveria ser um jurista.

A reestruturação prevê também novas competências relacionadas com os chamados processos SLAPP (do acrónimo em inglês “Strategic Lawsuit Against Public Participation” – processos judiciais contra a participação pública). A entidade tinha sido designada pelo Estado Português como ponto focal em Portugal deste tipo de processos, mas aguarda a transposição da diretiva para que sejam definidas com exatidão as suas competências e capacidades.

“A necessidade desse trabalho [de reestruturação] foi reconhecida pelo próprio Governo, que garantiu publicamente em diversas intervenções que aguardava que a classe lhe apresentasse um novo figurino que permitisse dar um novo passo na regulação da profissão”, argumenta a CCPJ.

Em março, António Leitão Amaro disse que gostaria que a classe se juntasse e “desenhasse um modelo” de autorregulação, deixando claro que não caberia ao Governo escolher entre uma entidade reguladora, a Comissão da Carteira ou outro modelo. Na mesma ocasião, garantiu que não tencionava propor mudanças à estrutura regulatória dos media.

Para preparar a reestruturação, a CCPJ ouviu o Sindicato dos Jornalistas e o seu Conselho Deontológico (este de forma autónoma), o Clube de Jornalistas, a Casa da Imprensa, o CENJOR, a ERC, a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, a Plataforma dos Meios Privados, a Associação Portuguesa de Imprensa, a Associação Portuguesa de Radiodifusão, bem como ex-presidentes da CCPJ e ex-membros da Comissão, académicos, juristas, empresas e jovens (estudantes e estagiários).