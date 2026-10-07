Contrato de delegado internacional da Lusa contém cláusulas “incompatíveis” com jornalismo

De acordo com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), o exercício de identificação de oportunidades comerciais ou o apoio em processos de cobrança "gera um conflito de interesses".

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) considera que o contrato de delegado internacional da Lusa denunciado no parlamento pelo Conselho de Redação (CR) da agência contém cláusulas “incompatíveis com o exercício da profissão de jornalista”.

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“O exercício de identificação de oportunidades comerciais, o seu seguimento em articulação com a Direção Comercial e a prestação de apoio em processos de cobrança” – referidos no contrato a que os membros eleitos do CR tiveram acesso – “são incompatíveis com o exercício da profissão de jornalista”, lê-se num parecer da CCPJ, divulgado esta quarta-feira e elaborado na sequência de um pedido de análise apresentado pelo Conselho de Redação da Lusa.

Segundo acrescenta, “o exercício efetivo dessas funções constitui uma infração contraordenacional punível com coima e possível sanção acessória de interdição do exercício da profissão”.

De acordo com a CCPJ, o exercício de identificação de oportunidades comerciais ou o apoio em processos de cobrança “gera um conflito de interesses”, ao “derrubar a barreira existente na ética e na lei próprias da atividade entre informação, por um lado, e a atividade comercial e publicitária, por outro”.

Para aquele organismo — responsável pela atribuição, renovação, suspensão ou cassação da acreditação profissional dos jornalistas — o exercício de funções de natureza comercial “cria um constrangimento e eventual coação que toldam a independência” e “pode redundar numa instrumentalização ilícita da profissão, com utilização de fontes para objetivos diferentes da estrita atividade primordial de informar”.

Como resultado, a proteção da credibilidade do jornalismo “fica seriamente em risco”, provocando-se “no público e nas fontes uma confusão sobre o papel do jornalista”, o que prejudica “a superior atividade de informar com rigor, independência e imparcialidade”. “Não se salvaguarda, portanto, a confiança pública na profissão e nos profissionais”, enfatiza.

A este propósito, a CCPJ sublinha que, “em matéria editorial, os jornalistas respondem apenas perante o diretor de informação, obrigatoriamente titular de habilitação profissional emitida pela CCPJ”.

Os elementos eleitos do CR da agência Lusa denunciaram em 29 de setembro passado, no parlamento, em audiência na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, os termos do contrato de deslocação assinado por jornalistas com funções de chefia de delegação no exterior do país.

Na sexta-feira passada, o Conselho de Administração (CA) da Lusa enviou aos membros eleitos do CR uma minuta do contrato de delegado internacional da Lusa, mas que, segundo o CR, “é um documento diferente do contrato assinado a que os membros eleitos tiveram acesso e que denunciaram na Assembleia da República”.

Entretanto, numa reunião realizada na terça-feira entre a Comissão de Trabalhadores (CT) da Lusa e o CA, este informou que esta minuta, também enviada à comissão parlamentar e à CCPJ, “é a minuta de um novo contrato, corrigido, com os delegados”, segundo um comunicado divulgado nesse dia pela CT.

Para os membros eleitos do CR, esta minuta “mantém algumas das irregularidades” referidas no parecer da CCPJ, além de “outras questões que suscitam dúvidas”, pelo que vão pedir à CCPJ a respetiva apreciação.