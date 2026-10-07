Trabalho

Contratos de trabalho sem termo crescem no retalho. Investimento em formação dispara

Estudo indica que proporção de trabalhadores do retalho com contratos sem termo cresceu cinco pontos percentuais entre 2020 e 2025, chegando a 85% dos empregadores. Investimento em formação subiu 66%.

Em apenas cinco anos, o investimento feito pelos empregadores do setor do retalho na formação dos respetivos trabalhadores cresceu quase 66%, atingindo 40,9 milhões de euros. De acordo com um novo estudo divulgado esta quarta-feira pela Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), cada trabalhador deste setor fez, em média, 45 horas de formação em 2025, ano em que também cresceu a proporção de empregados com contratos sem termo.

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“Num contexto de transformação das competências exigidas pelo setor, a formação continua a assumir um papel relevante no desenvolvimento dos colaboradores e na adaptação das organizações às novas exigências operacionais e tecnológicas“, salienta o estudo, que foi elaborado pela Forviz Mazars para esta associação setorial.

“Os associados da APED reforçaram de forma contínua o investimento em formação entre 2020 e 2025. Os custos associados à formação aumentaram de 24,7 milhões de euros para 40,9 milhões de euros“, é destacado nessa análise. Em causa está um salto de quase 66%.

Em paralelo, o volume de formação disponibilizado a estes trabalhadores evoluiu de 4,3 milhões de horas em 2020 para 6,9 milhões de horas em 2025, o valor mais elevado de todo o período analisado. Corresponde a uma subida de 60% em cinco anos.

Por outro lado, olhando apenas para o último ano, em média, o trabalhador do retalho fez 45 horas de formação, mais 11 do que em 2020. O investimento por colaborador passou de 197 euros para 264 euros, o equivalente a um crescimento de cerca de 34%.

“A evolução observada demonstra uma aposta crescente no desenvolvimento de competências e na qualificação dos colaboradores. O aumento simultâneo e do número de horas de formação sugere o reforço das iniciativas de capacitação promovidas pelas empresas associadas, contribuindo para responder às necessidades de transformação do setor e às exigências do mercado de trabalho em constante evolução”, sublinha o estudo apresentado esta quarta-feira.

Já quanto ao emprego observado neste setor de atividade, há a realçar que os associados da APED empregam, atualmente, cerca de 155 mil trabalhadores, mais 22 mil do que em 2020. O retalho alimentar concentra a maioria desses empregados (cerca de 69%), ainda que, nos últimos anos, o retalho não alimentar tenha crescido (passou de 28% para 32% dos trabalhadores no setor), o que sugere uma “progressiva diversificação” da estrutura laboral desta área de atividade económica.

Por género, as mulheres continuam a representar a maioria da população empregada nas empresas associadas da APED (63%). E, por faixa etária, mais de metade da força de trabalho tem entre 30 e 49 anos, embora o setor apresente também uma proporção de trabalhadores até 24 anos “significativamente superior” ao observado no conjunto da economia portuguesa (17% contra 6%).

Quanto às habilitações literárias, em 2024, o ensino secundário representava 52% da população empregada no comércio a retalho, constituindo o principal nível de escolaridade do setor. Adicionalmente, 16% dos trabalhadores possuíam habilitações de nível superior, enquanto 31% apresentam qualificações iguais ou inferiores ao 3.º ciclo do ensino básico.

Por outro lado, há a destacar que, entre 2020 e 2025, a proporção de trabalhadores com contrato sem termo nos associados APED aumentou de 80% para 85%.

“Esta evolução evidencia um aumento da proporção de vínculos laborais permanentes nas empresas associadas. O reforço dos contratos sem termo reflete uma maior estabilidade da estrutura contratual ao longo do período analisado, embora não permita, por si só, concluir sobre a capacidade das organizações para reter diferentes segmentos da força de trabalho ou perfis profissionais específicos”, assinala o novo estudo.

Importa notar que, além de contribuir para a atração e retenção de pessoal, os vínculos laborais permanentes favorecem, lê-se, o “investimento em formação, facilitam a transmissão de conhecimento e reforçam a capacidade das empresas para desenvolver competências críticas ao negócio“.

Sobre a retenção de quadros, os novos dados mostram também que, em 2025, 47% dos colaboradores acumulavam mais de cinco anos de antiguidade, incluindo 25% com mais de 15 anos de permanência.

Além disso, as promoções por mérito registaram um “crescimento relevante” nos associados da APED ao longo do período analisado, passando de 17% em 2023 para 24% em 2025. “Esta evolução traduz-se num reforço progressivo do peso do desempenho, das competências e do potencial dos colaboradores nos processos de progressão profissional, complementando os mecanismos tradicionais de evolução de carreira“, é frisado.

Outro dado relevante é que, em 2025, 78% dos trabalhadores dos associados da APED trabalham a tempo inteiro, enquanto 22% exercem funções em regime de tempo parcial, uma distribuição que se mantém relativamente estável face a 2024.

Melhoria na produtividade

O estudo divulgado esta quarta-feira mostra também que, entre 2020 e 2025, a produtividade aparente do trabalho nos empregadores associados da APED aumentou de 22,6 mil euros para 29,6 mil euros por trabalhadores. É o correspondente a um crescimento de cerca de 30%.

“Esta evolução evidencia uma maior capacidade de geração de valor por trabalhador e sugere uma adaptação progressiva das organizações às exigências de um contexto cada vez mais competitivo e tecnologicamente exigente“, é sublinhado.

Este crescimento observado foi transversal aos diferentes segmentos de atividade. Em 2025, tanto o retalho alimentar (30 mil euros por trabalhador) como o retalho não alimentar (28 mil euros por trabalhador) apresentavam níveis de produtividade superiores ao valor de referência disponível para o setor do comércio nacional (26,4 mil euros por trabalhador), é ainda destacado.

Quanto à diversidade no setor do retalho, o novo estudo assinala que houve um aumento da representatividade feminina em cargos de chefia, uma redução das diferenças remuneratórias entre homens e mulheres e uma crescente diversidade cultural das
equipas.

Em concreto, o fosso salarial de género no retalho situava-se em 2,7% no retalho em 2024, 53% dos cargos de chefia já eram ocupados por mulheres em 2025 e havia 62 nacionalidades representadas entre os trabalhadores das empresas associadas da APED.

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