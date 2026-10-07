Contratos de trabalho sem termo crescem no retalho. Investimento em formação dispara

Em apenas cinco anos, o investimento feito pelos empregadores do setor do retalho na formação dos respetivos trabalhadores cresceu quase 66%, atingindo 40,9 milhões de euros. De acordo com um novo estudo divulgado esta quarta-feira pela Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), cada trabalhador deste setor fez, em média, 45 horas de formação em 2025, ano em que também cresceu a proporção de empregados com contratos sem termo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Num contexto de transformação das competências exigidas pelo setor, a formação continua a assumir um papel relevante no desenvolvimento dos colaboradores e na adaptação das organizações às novas exigências operacionais e tecnológicas“, salienta o estudo, que foi elaborado pela Forviz Mazars para esta associação setorial.

“Os associados da APED reforçaram de forma contínua o investimento em formação entre 2020 e 2025. Os custos associados à formação aumentaram de 24,7 milhões de euros para 40,9 milhões de euros“, é destacado nessa análise. Em causa está um salto de quase 66%.

Em paralelo, o volume de formação disponibilizado a estes trabalhadores evoluiu de 4,3 milhões de horas em 2020 para 6,9 milhões de horas em 2025, o valor mais elevado de todo o período analisado. Corresponde a uma subida de 60% em cinco anos.

Por outro lado, olhando apenas para o último ano, em média, o trabalhador do retalho fez 45 horas de formação, mais 11 do que em 2020. O investimento por colaborador passou de 197 euros para 264 euros, o equivalente a um crescimento de cerca de 34%.

“A evolução observada demonstra uma aposta crescente no desenvolvimento de competências e na qualificação dos colaboradores. O aumento simultâneo e do número de horas de formação sugere o reforço das iniciativas de capacitação promovidas pelas empresas associadas, contribuindo para responder às necessidades de transformação do setor e às exigências do mercado de trabalho em constante evolução”, sublinha o estudo apresentado esta quarta-feira.

Já quanto ao emprego observado neste setor de atividade, há a realçar que os associados da APED empregam, atualmente, cerca de 155 mil trabalhadores, mais 22 mil do que em 2020. O retalho alimentar concentra a maioria desses empregados (cerca de 69%), ainda que, nos últimos anos, o retalho não alimentar tenha crescido (passou de 28% para 32% dos trabalhadores no setor), o que sugere uma “progressiva diversificação” da estrutura laboral desta área de atividade económica.

Por género, as mulheres continuam a representar a maioria da população empregada nas empresas associadas da APED (63%). E, por faixa etária, mais de metade da força de trabalho tem entre 30 e 49 anos, embora o setor apresente também uma proporção de trabalhadores até 24 anos “significativamente superior” ao observado no conjunto da economia portuguesa (17% contra 6%).

Quanto às habilitações literárias, em 2024, o ensino secundário representava 52% da população empregada no comércio a retalho, constituindo o principal nível de escolaridade do setor. Adicionalmente, 16% dos trabalhadores possuíam habilitações de nível superior, enquanto 31% apresentam qualificações iguais ou inferiores ao 3.º ciclo do ensino básico.

Por outro lado, há a destacar que, entre 2020 e 2025, a proporção de trabalhadores com contrato sem termo nos associados APED aumentou de 80% para 85%.

“Esta evolução evidencia um aumento da proporção de vínculos laborais permanentes nas empresas associadas. O reforço dos contratos sem termo reflete uma maior estabilidade da estrutura contratual ao longo do período analisado, embora não permita, por si só, concluir sobre a capacidade das organizações para reter diferentes segmentos da força de trabalho ou perfis profissionais específicos”, assinala o novo estudo.

Importa notar que, além de contribuir para a atração e retenção de pessoal, os vínculos laborais permanentes favorecem, lê-se, o “investimento em formação, facilitam a transmissão de conhecimento e reforçam a capacidade das empresas para desenvolver competências críticas ao negócio“.

Sobre a retenção de quadros, os novos dados mostram também que, em 2025, 47% dos colaboradores acumulavam mais de cinco anos de antiguidade, incluindo 25% com mais de 15 anos de permanência.

Além disso, as promoções por mérito registaram um “crescimento relevante” nos associados da APED ao longo do período analisado, passando de 17% em 2023 para 24% em 2025. “Esta evolução traduz-se num reforço progressivo do peso do desempenho, das competências e do potencial dos colaboradores nos processos de progressão profissional, complementando os mecanismos tradicionais de evolução de carreira“, é frisado.

Outro dado relevante é que, em 2025, 78% dos trabalhadores dos associados da APED trabalham a tempo inteiro, enquanto 22% exercem funções em regime de tempo parcial, uma distribuição que se mantém relativamente estável face a 2024.

Melhoria na produtividade

O estudo divulgado esta quarta-feira mostra também que, entre 2020 e 2025, a produtividade aparente do trabalho nos empregadores associados da APED aumentou de 22,6 mil euros para 29,6 mil euros por trabalhadores. É o correspondente a um crescimento de cerca de 30%.

“Esta evolução evidencia uma maior capacidade de geração de valor por trabalhador e sugere uma adaptação progressiva das organizações às exigências de um contexto cada vez mais competitivo e tecnologicamente exigente“, é sublinhado.

Este crescimento observado foi transversal aos diferentes segmentos de atividade. Em 2025, tanto o retalho alimentar (30 mil euros por trabalhador) como o retalho não alimentar (28 mil euros por trabalhador) apresentavam níveis de produtividade superiores ao valor de referência disponível para o setor do comércio nacional (26,4 mil euros por trabalhador), é ainda destacado.

Quanto à diversidade no setor do retalho, o novo estudo assinala que houve um aumento da representatividade feminina em cargos de chefia, uma redução das diferenças remuneratórias entre homens e mulheres e uma crescente diversidade cultural das

equipas.

Em concreto, o fosso salarial de género no retalho situava-se em 2,7% no retalho em 2024, 53% dos cargos de chefia já eram ocupados por mulheres em 2025 e havia 62 nacionalidades representadas entre os trabalhadores das empresas associadas da APED.