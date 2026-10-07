Credores do Boavista aprovam venda do estádio e complexo do Bessa por 33 milhões

Os credores do Boavista Futebol Clube aprovaram a venda do Estádio do Bessa e do seu respetivo complexo desportivo por 33 milhões de euros, após recusarem esta quarta-feira o plano de recuperação proposto pela direção do clube. Através da leiloeira Leilosoc, a proposta vencedora foi submetida pela Frozenspark, uma empresa sediada em Lisboa que pertence ao grupo Confrasilvas, liderada por Jorge Silva Maurício, segundo o Jornal de Negócios.

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O processo de alienação teve início em abril de 2026, quando os ativos foram colocados em leilão eletrónico pela Leilosoc Worldwide com um valor global de 38 milhões de euros, divididos entre 31 milhões para o recinto desportivo e 6,8 milhões para o complexo anexo. Em junho, os credores rejeitaram uma proposta de até 25,7 milhões de euros por ficar abaixo do valor mínimo estipulado de 32,92 milhões. Aceitam agora este novo montante, que visa viabilizar a recuperação do histórico emblema axadrezado.

Esta venda decorre da insolvência e liquidação do património do Boavista Futebol Clube, aprovada para travar os prejuízos de uma massa insolvente com dívidas superiores a 150 milhões de euros, incluindo cerca de 40 milhões ao Fisco e à Segurança Social. A crise financeira arrasta-se em paralelo com a da Boavista SAD, cuja liquidação foi aprovada em setembro após o chumbo do seu plano de viabilização. O colapso culminou na destituição dos poderes da direção e posterior perda do mítico estádio, marcando um momento crítico na história de um dos raros clubes portugueses que conseguiu conquistar um campeonato nacional, além dos três grandes.