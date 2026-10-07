Auditoria

Deloitte Portugal fatura 440 milhões. Consultora contratou 600 pessoas num ano 

O volume de negócios da consultora em Portugal cresceu 6% face ao exercício fiscal de 2025. O número de trabalhadores da rede nacional também aumentou até aos 5.400.

A Deloitte Portugal teve um volume de negócios de 440,3 milhões de euros no ano fiscal de 2026, o que representa uma subida de 6% comparativamente a 2025, como consta do mais recente Relatório de Transparência consultado pelo ECO.

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O ano fiscal de 2026 da Deloitte terminou a 31 de maio de 2026, mas a auditora tinha até ao final de setembro para apresentar o relatório de transparência, onde se incluem os resultados financeiros, segundo a legislação aplicável. A faturação da consultora em Portugal está acima dos 400 milhões de euros desde 2024, embora no ano seguinte tenha sofrido uma ligeira queda homóloga de 1%, de 419,6 milhões de euros para 414,8 milhões de euros.

Atravessamos um período marcado por elevada complexidade e por uma profunda transformação da economia e da sociedade. A incerteza geopolítica, a evolução das condições económicas e regulatórias e a rápida evolução tecnológica, incluindo a inteligência artificial [IA], estão a alterar os modelos de negócio e os processos das organizações”, começam por dizer António Lagartixo, CEO da Deloitte, e João Gomes Ferreira, administrador da Deloitte SROC, numa mensagem dirigida ao staff, aos clientes e a outros stakeholders.

Neste enquadramento, a confiança assume uma importância acrescida. Investidores, reguladores e demais stakeholders necessitam de informação relevante, transparente e fiável para avaliar riscos e tomar decisões. É neste contexto que a auditoria independente reforça a sua relevância enquanto função de interesse público, contribuindo para a confiança na informação reportada e para o funcionamento sólido do ecossistema económico e financeiro”, assinalam os gestores, no Relatório de Transparência.

É também neste documento que está o número de trabalhadores das várias sociedades que compõem a rede portuguesa da Deloitte: 5.400 profissionais. No total, no último ano, foram contratados mais 600 colaboradores que se distribuem pelos escritórios de Lisboa (sede), Porto, Viseu, Faro, Braga e Coimbra.

Receitas globais sobem para 74,5 mil milhões

A nível internacional, a Deloitte também teve um aumento anual nas receitas, embora o ritmo de crescimento da faturação tenha sido inferior ao de Portugal no último exercício fiscal. As receitas globais agregadas da auditora fixaram-se em 74,5 mil milhões de dólares (cerca de 66,1 mil milhões de euros), após uma subida de 5,7% em relação ao ano anterior.

A área de Fiscal e Legal (Tax & Legal) destacou-se com um crescimento de 5,8% em moeda local, seguindo-se Auditoria (Audit & Assurance) com 5%. No negócio da Consultoria, que está dividido em Estratégia, Risco e Transações (Strategy, Risk & Transactions) e Tecnologia e Transformação (Technology & Transformation), sobressaiu a divisão de estratégias que se dedicam a proteger valor, gerir risco, apoiar transações de M&A e pensar no sucesso no longo prazo, uma vez que o crescimento foi de 4,4%. Já o da transformação tecnológica somou 2,5% em termos homólogos.

No que diz respeito à tecnologia e aos recursos humanos, a Deloitte está a investir três mil milhões de dólares (aproximadamente 2,6 mil milhões de euros) nas pessoas, plataformas, IA e modelos de negócio, até 2030, para disponibilizar novos produtos e soluções que permitam transformações empresariais de ponta a ponta, embora não tenham sido publicados mais detalhes. Só para formação e desenvolvimento de competências dos profissionais a Deloitte alocou quase 700 milhões de dólares (621 milhões de euros) em todo o mundo e mais de 23 milhões de horas em torno de IA, cloud e cibersegurança.

Num período de mudança rápida e disrupção impulsionada pela tecnologia, as organizações em todo o mundo continuam a confiar na Deloitte para navegar com sucesso esta transformação histórica dos mercados e das indústrias. A Deloitte está a desbloquear o potencial da IA através de uma abordagem liderada por pessoas e potenciada por IA, assente na confiança, integridade e excelência profissional.

Joe Ucuzoglu

CEO da Deloitte Global

A puxar pelos resultados da Deloitte, geograficamente, estiveram sobretudo as regiões da Ásia-Pacífico, a que mais cresceu em moeda local (+7,5%), da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), cujas receitas aumentaram 3,5%, e as das Américas (+3,2%) que completaram o pódio.

A empresa de origem britânica realça que a criação da região Deloitte EMEA, a 1 de junho de 2026, reforçou a capacidade de dar resposta às maiores empresas mundiais e conta com mais de 1,5 mil milhões de euros em investimento adicional previsto para áreas como a IA generativa.

“O nosso modelo multidisciplinar, o profundo conhecimento setorial e a nossa dedicação à qualidade e à confiança no ecossistema de reporte corporativo permitem-nos fornecer soluções integradas que ajudam as organizações a transformar a forma como operam e a moldar um futuro melhor”, lê-se no comunicado publicado online.

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