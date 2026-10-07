“Descida de impostos tem de estar ancorada num controlo efetivo da despesa”, avisa CFP

Nazaré da Costa Cabral defende que eventuais medidas de redução da carga fiscal, como a nova descida de IRS aprovada pelo Governo, e que será debatida esta quarta-feira no Parlamento, terão de ser acompanhadas por uma gestão rigorosa da despesa. A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) alerta ainda para a pressão acrescida sobre as contas públicas após o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e para o risco de quebra do crescimento da receita.

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As margens para reduzir impostos têm de estar sustentadas por um controlo efetivo da despesa pública, alertou esta terça-feira a presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2025.

A presidente do CFP sublinhou que, no atual quadro europeu de supervisão orçamental, o comportamento da receita tem de acompanhar a evolução esperada da despesa, pelo que qualquer decisão de desagravamento fiscal deverá ser enquadrada por medidas que assegurem a sustentabilidade das contas públicas.

“O comportamento da receita tem de ir acompanhando aquilo que se espera para a despesa”, afirmou Nazaré da Costa Cabral, reconhecendo que esta equação envolve “uma gestão e opções políticas”. Contudo, acrescentou, se o Governo pretender criar “margens de manobra em termos de redução de receita fiscal, por exemplo, de redução da carga fiscal”, terá de garantir que, do lado da despesa, está “a fazer o que é necessário para que isso aconteça”. “Porque senão podemos ter aqui um problema”, avisou.

O alerta surge num momento em que o CFP identifica riscos acrescidos para o cumprimento das regras orçamentais europeias. Nazaré da Costa Cabral salientou que o eventual agravamento do incumprimento das metas definidas com Bruxelas não resulta apenas da evolução da despesa, mas também de medidas de política fiscal já adotadas, nomeadamente o desagravamento do IRS.

“Aquilo que concorre para as nossas próprias projeções de agravamento do incumprimento com Bruxelas não é só o comportamento da despesa, é também um conjunto de medidas que foram tomadas e que dizem respeito ao desagravamento em sede de IRS particularmente”, afirmou.

De lembrar que o Governo aprovou uma nova descida intercalar de IRS até ao sexto escalão, que terá efeitos retroativos a janeiro por efeito da redução das tabelas de retenção na fonte de novembro e dezembro. Em concreto, o Executivo pretende avançar com reduções entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais das taxas.

No primeiro escalão, tem como objetivo baixar a taxa em 0,3 pontos percentuais para 12,2%;

Do segundo ao quinto, em 0,5 pontos percentuais para 15,2%, 20,7%, 23,6% e 30,6%, respetivamente;

E no sexto escalão, em 0,3 pontos para 34,6%. A proposta de lei é debatida esta quarta-feira no Parlamento.

Segundo a presidente do CFP, essas medidas “também afetam o cumprimento do indicador” de despesa líquida, pelo que futuras decisões de redução da receita fiscal terão de ser acompanhadas por uma resposta do lado da despesa.

“As decisões de receita pública que possam vir a ser tomadas, e se houver intenção de, de facto, desagravar fiscalmente, é preciso que elas estejam bem ancoradas num controlo efetivo da despesa, porque senão teremos um problema”, resumiu.

Fim do PRR aumenta pressão sobre financiamento nacional

A necessidade de maior disciplina na despesa ganha particular relevância com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que, segundo Nazaré da Costa Cabral, vai obrigar o Estado a assumir uma parcela maior do financiamento de projetos de investimento público. “Temos de facto um desafio pela frente que é este, portanto, com o fim do PRR, e porque temos já um conjunto de exigências em termos de investimento público”, afirmou.

Na ausência do financiamento europeu extraordinário proporcionado pelo PRR, será necessário um “esforço maior do ponto de vista do financiamento nacional” para assegurar a concretização desses investimentos, acrescentou.

Esse cenário deverá colocar maior pressão sobre as contas públicas e torna especialmente importante o controlo da despesa corrente, sobretudo das componentes mais rígidas, que são mais difíceis de reduzir ou reverter.

“Daí a necessidade de termos aqui uma atenção desde logo com o comportamento da despesa corrente, em particular dessa tal despesa mais rígida, porque depois também é uma despesa que é difícil de alterar ou de reverter”, explicou.

A presidente do CFP chamou ainda a atenção para o funcionamento do novo enquadramento europeu, em particular para o indicador da despesa líquida. Apesar de a designação apontar para uma regra centrada na despesa, Nazaré da Costa Cabral salientou que o indicador tem uma natureza composta, pelo que a evolução da receita também assume importância.

Além disso, a regra permite algum grau de incumprimento acumulado face ao valor de referência, desde que o Estado consiga assegurar um saldo orçamental equilibrado. “Esta acaba por ser a verdadeira restrição ativa, que é a obrigação de manter um saldo equilibrado”, afirmou.

É precisamente esta condição que poderá tornar os próximos anos mais exigentes. A presidente do CFP admitiu não ser ainda possível garantir que Portugal conseguirá manter exercícios com saldo orçamental equilibrado, sobretudo porque a conjuntura económica pode alterar-se. “Não sabemos se temos condições efetivas para assegurar que os próximos exercícios sejam exercícios de saldo equilibrado”, disse, lembrando que a evolução económica condiciona diretamente a receita pública.

Nazaré da Costa Cabral deixou, por isso, um alerta para o risco de a trajetória favorável da receita observada nos últimos anos não se manter. “Muito daquele que tem sido o comportamento espetacular da receita pública pode, de facto, quebrar”, afirmou.

Essa eventual quebra, conjugada com o aumento das necessidades de financiamento nacional para o investimento e com a rigidez de parte da despesa corrente, poderá reduzir a margem para novas medidas de desagravamento fiscal sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

É neste contexto que o CFP defende maior prudência nas decisões de política fiscal: qualquer nova redução de impostos terá de ser acompanhada por uma estratégia credível de controlo da despesa, sob pena de aumentar a pressão sobre o cumprimento das regras orçamentais europeias e sobre a capacidade do Estado para manter saldos equilibrados nos próximos anos.