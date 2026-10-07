Drones da Malásia voam para o Alto Alentejo com produção prevista em dois anos

Uma empresa malaia com atividade nas áreas da aviação e dos drones assinou um contrato formal com o Industrial Portugal Gateway (IPG) para desenvolver e estruturar um projeto de instalação no Alto Alentejo, com um investimento estimado entre 10 a 20 milhões de euros. É o primeiro contrato formal celebrado no âmbito do cluster ibérico promovido pela Luso Defense Group.

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“O processo já começou com o trabalho de avaliação e estruturação do projeto. A referência com que estamos a trabalhar aponta para um horizonte que poderá chegar a cerca de dois anos entre estas primeiras fases e o início da produção em Portugal“, refere Mafalda Colaço Marques, CEO da Luso Defense Group e elemento da equipa do cluster, ao ECO/eRadar.

O nome da empresa ainda não é divulgado “por razões de confidencialidade comercial“ e ainda não está fechado o local exato onde poderá instalar-se, estando a ser analisadas, em articulação com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) e os municípios da região, quais serão “as melhores condições de viabilidade, infraestruturas e apoio à implementação da atividade”.

“Nesta fase, estão a ser trabalhados vários elementos essenciais à concretização do investimento, nomeadamente o estudo de viabilidade, a definição do modelo de operação, as necessidades de infraestrutura e equipamentos e a estruturação do respetivo plano de negócio. Seria [também] prematuro especificar se a operação abrangerá produção integral, componentes, montagem, manutenção ou desenvolvimento tecnológico”, vinca a CEO da Luso Defense Group.

O processo já começou com o trabalho de avaliação e estruturação do projeto. A referência com que estamos a trabalhar aponta para um horizonte que poderá chegar a cerca de dois anos entre estas primeiras fases e o início da produção em Portugal. Mafalda Colaço Marques CEO da Luso Defense Group

A operação, ainda numa fase “prematura”, deverá exigir um investimento inicial entre 10 e 20 milhões de euros. “O valor final dependerá do estudo de viabilidade, do modelo de implantação e dos equipamentos e infraestruturas necessários, pelo que não existe neste momento um montante definitivo que possamos comunicar. Também é prematuro definir a estrutura final de financiamento do projeto”, sintetiza Mafalda Colaço Marques.

Ambição além de “presença comercial”

Para Mafalda Colaço Marques, a intenção é que o projeto represente mais do que uma presença comercial da empresa malaia no mercado português. “O nosso objetivo é que estes projetos representem mais do que uma presença comercial no país e que possam trazer para Portugal capacidade produtiva e tecnológica, conhecimento e emprego qualificado”, afirmou ao ECO/eRadar.

Ainda não está definido se a futura operação incluirá produção integral de drones, componentes, montagem, manutenção ou desenvolvimento tecnológico. “Essa definição faz parte do trabalho que está agora a ser desenvolvido com a empresa. A intenção é avaliar quais as atividades que fazem maior sentido localizar em Portugal e qual o modelo industrial mais adequado”.

O nosso objetivo é que estes projetos representem mais do que uma presença comercial no país e que possam trazer para Portugal capacidade produtiva e tecnológica, conhecimento e emprego qualificado. Trazer para Portalegre investimento produtivo, capacidade industrial, tecnologia e emprego qualificado, criando condições para que empresas nacionais e internacionais possam instalar, expandir ou desenvolver operações ligadas à Defesa, Segurança, tecnologias de dupla utilização, produção avançada e outras indústrias estratégicas. Mafalda Colaço Marques CEO da Luso Defense Group

Mafalda Colaço Marques esclarece que também “não é possível avançar um número responsável de postos de trabalho” e que “essa estimativa resultará da dimensão da operação e do plano de negócio que vão agora ser desenvolvidos”. Contudo,

O cluster, promovido pela Luso Defense Group em parceria com a NERPOR [Associação Empresarial da Região de Portalegre], pretende funcionar como uma estrutura de acompanhamento para empresas que queiram instalar ou desenvolver capacidade industrial em Portugal. Portalegre é o primeiro território de implantação e o projeto procura aproximar a região das cadeias de valor ibéricas de Defesa, Segurança e tecnologias de dupla utilização.

Em setembro, a responsável adiantou ao ECO/eRadar que “o objetivo é trazer para Portalegre investimento produtivo, capacidade industrial, tecnologia e emprego qualificado, criando condições para que empresas nacionais e internacionais possam instalar, expandir ou desenvolver operações ligadas à Defesa, Segurança, tecnologias de dupla utilização, produção avançada e outras indústrias estratégicas”.

A empresa da Malásia representa o primeiro projeto desta natureza a chegar a um contrato formal no âmbito do Industrial Portugal Gateway, mas não é a única oportunidade a ser trabalhada.

“Temos outros contactos e oportunidades em desenvolvimento, incluindo várias cartas de intenção, mas encontram-se em diferentes fases de maturidade e estão sujeitos a confidencialidade. Relativamente às empresas portuguesas, uma parte fundamental do trabalho do IPG passa precisamente por ligar os investidores internacionais ao tecido empresarial nacional”, revelou a responsável, acrescentando que existem contactos com empresas europeias e extraeuropeias. Por razões de confidencialidade, o IPG não divulga para já nomes, geografias ou valores.

Uma das prioridades passa por ligar esses potenciais investidores ao tecido empresarial português, identificando fornecedores, empresas de engenharia, centros de investigação e outros parceiros que possam integrar as futuras operações. “O objetivo não é apenas trazer investimento para Portugal, mas criar oportunidades para empresas portuguesas participarem nas respetivas cadeias de valor”, frisou a CEO da Luso Defense Group.