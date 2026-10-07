Especialistas da Universidade de Navarra alertam para a necessidade de integrar o propósito corporativo na gestão quotidiana, a fim de gerar valor sustentável
Espanha mantém um crescimento económico sólido, mas as empresas enfrentam o desafio de transformar esse avanço em maior produtividade, compromisso dos colaboradores e valor sustentável.
Os indicadores apontam para uma aparente contradição. Enquanto a economia espanhola registou um crescimento do PIB de 2,8% em 2025, apenas 10% dos colaboradores em Espanha afirmam sentir-se empenhados no seu trabalho, de acordo com dados da Gallup. Este valor situa-se abaixo da média europeia (12%) e muito longe da média mundial (20%).
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Neste contexto, várias investigações apontam que um dos fatores-chave para fortalecer a ligação entre a empresa e os colaboradores é a capacidade das organizações de transformar o seu propósito corporativo numa ferramenta real de gestão e não apenas numa declaração de intenções.
Os dados do IV Barómetro sobre a Implementação do Propósito Corporativo, promovido pelo Purpose Strength Project da Universidade de Navarra, revelam precisamente esta lacuna. As empresas atribuem uma pontuação de 5 em 7 à sua capacidade de definir um propósito corporativo, mas essa pontuação desce para 4,8 quando avaliam a sua capacidade de o transpor para o desempenho e a gestão quotidiana, sendo este o indicador com pior avaliação do estudo.
Para analisar este desafio, a Cátedra de Empresas com Propósito da Universidade de Navarra, cofundada pela ImpactCo, estuda como as organizações podem integrar o propósito em áreas como a tomada de decisões, a liderança, a gestão de pessoas ou a definição de prioridades empresariais.
A iniciativa baseia-se na investigação desenvolvida pelo Purpose Strength Project, que, desde 2017, analisou mais de 80 organizações em 12 países, com dados de mais de 30 000 colaboradores e 5 000 gestores. O objetivo é identificar o que distingue as empresas que definem um propósito daquelas capazes de o transformar num guia eficaz para o seu funcionamento quotidiano.
Segundo os especialistas, o debate empresarial evoluiu. Se, nos últimos anos, o foco esteve na definição e comunicação do propósito, o desafio atual consiste em medi-lo, ativá-lo e demonstrar como influencia realmente as decisões e os resultados das organizações. Uma questão que assume especial relevância num contexto em que as empresas são cada vez mais chamadas a demonstrar coerência entre o que dizem e o que fazem.
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