Mercado Ibérico

Estrella Damm, a única cerveja de Espanha a obter a máxima distinção nos Great Taste Awards

  • Servimedia
  • 7 Outubro 2026

Conseguiu posicionar-se entre os produtos mais bem avaliados pelo júri, tornando-se a única cerveja de Espanha a receber três estrelas nesta edição.

A Estrella Damm foi distinguida com três estrelas nos Great Taste Awards 2026, a máxima distinção atribuída por este concurso internacional de alimentos e bebidas.

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Organizados pela Guild of Fine Food, os Great Taste Awards são o maior e mais prestigiado concurso de alimentos e bebidas do mundo. Todos os anos, um júri independente composto por chefs e especialistas do setor avalia milhares de produtos de todo o mundo através de provas cegas, nas quais o sabor é o principal critério de avaliação. As três estrelas, a máxima distinção do concurso, são atribuídas apenas aos produtos mais bem avaliados: apenas 2 % das mais de 15 000 referências apresentadas obtiveram este reconhecimento.

Este novo reconhecimento vem somar-se a um percurso comprovado pelos principais concursos de cerveja do mundo e consolida a Estrella Damm como a cerveja espanhola mais premiada de sempre. Só em 2025, recebeu 16 distinções internacionais, entre as quais se destacam a medalha de ouro com uma pontuação de 100 em 100 no World Beer Challenge — a nota máxima atribuída pelo concurso — e o prémio «Country Winner» na categoria «International Lager» dos World Beer Awards, que a consagrou como a melhor cerveja lager de Espanha. Em 2026, a marca continua a ampliar este palmarés com novos prémios internacionais.

Elaborada desde 1876 seguindo a receita original à base de malte de cevada, arroz e lúpulo, com ingredientes 100% naturais — sem aditivos nem conservantes — provenientes de agricultores locais, o equilíbrio entre as suas notas de cereais e o seu amargor subtil tornou-a numa das cervejas mais reconhecidas nos principais concursos internacionais.

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