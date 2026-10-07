EUA querem cobrar 70 mil dólares a estudantes estrangeiros com visto para trabalhar

A administração Trump quer passar a cobrar, pelo menos, 70 mil dólares (cerca de 62,5 mil euros) a estudantes estrangeiros com visto F-1 – visto de não imigrante – que pretendam trabalhar nos Estados Unidos através do programa Optional Practical Training (OPT), segundo uma proposta do Departamento de Segurança Interna (DHS).

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A medida faz parte do reforço das restrições sobre titulares de vistos estrangeiros e prevê ainda uma cobrança de 30 mil dólares por cada formação profissional adicional. Atualmente, os estudantes inscritos no OPT pagam cerca de 500 dólares, de acordo com a proposta.

O programa permite aos estudantes estrangeiros trabalhar até 20 horas por semana enquanto frequentam a universidade e durante um período limitado após a graduação. Os estudantes com diplomas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) têm direito a um período adicional.

O DHS justifica a alteração com a necessidade de “combater a fraude, reforçar a integridade do sistema de imigração e proteger os trabalhadores norte-americanos”, citada pela Reuters.

O OPT é frequentemente utilizado como porta de entrada para o visto H-1B, através do qual empresas norte-americanas contratam trabalhadores altamente qualificados, sobretudo nas áreas tecnológicas. O programa tem sido particularmente importante para estudantes oriundos da Índia e da China, que procuram transformar os estudos realizados nos EUA em empregos qualificados e, posteriormente, numa eventual residência permanente.

A proposta surge depois de a administração Trump ter também aumentado a pressão sobre o programa H-1B, incluindo através de novas taxas. Durante a campanha presidencial de 2024, Trump tinha defendido uma posição diferente, ao sugerir que estudantes estrangeiros pudessem receber automaticamente um Green Card após concluírem os estudos nos Estados Unidos.

A oferta do Departamento de Segurança Interna norte-americana deverá enfrentar contestação judicial. “Esta proposta não vai correr bem nos tribunais, tal como a taxa de 100 mil dólares do H-1B e outras políticas restritivas foram travadas”, escreveu Doug Rand, diretor do Talent Mobility Fund, organização que procura atrair profissionais estrangeiros das áreas STEM.

A medida ficará agora 30 dias em consulta pública antes de poder ser finalizada. Depois da aprovação, o DHS prevê esperar mais 60 dias antes da entrada em vigor, para permitir que universidades, estudantes e empregadores se preparem.