Expectativas de inflação das empresas voltam a níveis anteriores à guerra no Médio Oriente

As expectativas de preços das empresas já reverteram, nos últimos meses, o aumento registado após o início do conflito no Médio Oriente, revelam os economistas do Banco de Portugal no “Boletim Económico de outubro”, publicado esta quarta-feira. A conclusão é retirada da informação mensal dos inquéritos de conjuntura às empresas da Comissão Europeia, no qual indicam se esperam aumentar, estabilizar ou diminuir os seus preços de venda nos próximos três meses.

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Os economistas avaliam as diferentes respostas, comparando o período pós-invasão russa da Ucrânia e o atual, depois do início da guerra no Médio Oriente. “Em ambos os casos, o aumento abrupto dos preços das matérias-primas energéticas constituiu um choque adverso sobre a oferta. No episódio atual, porém, as variações dos preços do gás e de outras matérias-primas foram mais contidas, com exceção do petróleo”, notam.

No início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a inflação já apresentava uma trajetória ascendente, de 4,4% em Portugal e de 5,9% na Zona Euro, uma “dinâmica é consistente com o aumento das expectativas de preços de venda das empresas observado antes do início do conflito”. Ou seja, “a proporção de empresas que antecipava aumentos de preços encontrava-se, assim, já em níveis historicamente elevados“.

Com o início da guerra esta tendência foi acentuada. Em meados de 2022, cerca de 34% das empresas em Portugal e 44% na Zona Euro esperavam aumentar os preços nos três meses seguintes.

Depois do início do conflito no Médio Oriente aumentou para cerca de 27% a proporção de empresas que antecipava aumentos de preços, mas regressou depois a níveis observados antes do choque.

Este cenário contrasta com o início da guerra no Irão, num contexto de inflação mais baixa, em que, pode ler-se na análise do BdP, “a proporção de empresas que antecipava aumentos de preços era significativamente menor“. Depois do início do conflito, no final de fevereiro, aumentou para cerca de 27%, mas regressou depois a níveis observados antes do choque.

Apesar de o aumento das expectativas de preços de venda nos dois primeiros meses após o início de cada conflito ter sido semelhante nos dois episódios, há outros fatores que são distintos entre os dois períodos. Por um lado, “o aumento das expectativas na sequência da guerra no Irão esteve predominantemente associado a maiores pressões de oferta“, por outro lado, em 2022, refletiu “uma combinação de choques de oferta e de procura, com estes últimos a assumir um papel particularmente relevante em Portugal”.

Assim, “a maior importância da procura em 2022 deve ser interpretada à luz da recuperação pós-pandemia, em que a reabertura da economia foi acompanhada pela concretização do consumo adiado, pela escassez de mão-de-obra e por uma política orçamental largamente expansionista”, um cenário distinto do atual choque que “ocorre num contexto de menor pressão da procura e de condições monetárias e financeiras mais restritivas do que no início de 2022“.