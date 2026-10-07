Fórum da Competitividade e Católica estimam crescimento acima de 2% este ano

Depois de no primeiro semestre, a economia portuguesa ter registado um excedente orçamental de 800 milhões de euros (0,3% do PIB anual), em contabilidade nacional, o que “permite que no conjunto do ano possa registar-se um ligeiro excedente”, o Fórum para a Competitividade estima que, no terceiro trimestre, o PIB tenha variado em cadeia entre 0,3% e 0,5% (vs. 0,8% no 2º trimestre), a que corresponde uma evolução homóloga entre 2,2% e 2,4% (vs. 2,5% no 2º trimestre).

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“Com o crescimento robusto do primeiro semestre próximo dos 2,5%, é quase inevitável que o crescimento para o conjunto de 2026 fique acima dos 2%”, aponta a instituição na mais recente nota de conjuntura.

Por outro lado, avisa que França é um dos “riscos mais significativos” para os próximos tempos e que Portugal poderá ser afetado por duas vias: pelas exportações e pelas condições de financiamento.

Já quanto ao que se sabe sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2027, Fórum assinala que se espera um ligeiro excedente e uma nova redução da dívida pública. “Não deverá haver grandes medidas, destacando-se a já prometida redução do IRC para 19%”, acrescenta.

Católica: PIB deve crescer 2,2% este ano e taxa de inflação atingir 3%

Também o Católica Lisbon Forecasting Lab (NECEP) aponta que o PIB deverá crescer 2,2% este ano e 1,5% em 2027, segundo as estimativas divulgadas esta quarta-feira.

O grupo coordenado por João Borges Assunção estima também que a taxa de inflação deverá ficar nos 3% este ano, abaixo dos 3,6% reportados no terceiro trimestre, e cair para 2,4% no seguinte.

“Em Portugal, a variação homóloga do IPC [Índice de Preços no Consumidor] alcançou 3,6% em setembro, fruto de uma variação em cadeia muito elevada (1,2%) motivada pela subida dos preços dos bens energéticos. A transmissão deste último efeito à generalidade dos bens e serviços é agora mais evidente […]. Assim, o crescimento do IPC deverá ser próximo de 3% este ano”, justificou.

No acumulado do ano, a taxa de desemprego deverá ascender aos 5,7%, mantendo-se inalterada em 2027. Entre abril e junho, a taxa de desemprego estava nos 5,3% e no trimestre seguinte passou para 5,4%.