Fuga de dados na EY afeta clientes do Goldman Sachs e do hedge fund Man Group

Os clientes da unidade de gestão de fortunas do Goldman Sachs e do hedge fund Man Group estão entre as vítimas de uma fuga de dados na EY. Um incidente de segurança que aconteceu no início deste ano e que foi reportado pela consultora durante o verão.

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Na origem desta fuga de dados esteve uma “vulnerabilidade no software da Checkmar”, empresa global de cibersegurança, “afetando a EY, diversos clientes e muitas outras organizações”, explicou a consultora, citada pelo Financial Times.

De acordo com as cartas que foram enviadas no final de setembro pela EY aos clientes afetados, entre 28 de março e 12 de abril, um “terceiro não autorizado” acedeu à plataforma e a documentos referentes a vários clientes da EY que tinham informação pessoal, incluindo o “nome, morada, identificação fiscal, email e informação financeira”.

Estas cartas foram enviadas para clientes de empresas que usavam os serviços fiscais da EY, incluindo o Goldman Sachs, Man Group, mas também a norte-americana Tishman Speyer, indica o Financial Times.

Este incidente “não impactou os sistemas da EY e não representa uma ameaça às operações em curso”, afirma um porta-voz da consultora, acrescentando que foi realizada “uma análise abrangente dos dados afetados e a investigação encontra-se agora na sua fase final. Temos comunicado os resultados de nossa análise diretamente aos clientes à medida que o processo de revisão é concluído”.

Esta quebra de segurança, que decorreu entre março e abril, foi reportada em julho pela EY aos reguladores de quatro estados norte-americanos: Califórnia, Texas, Massachusetts e Vermont. Nesse mesmo mês, o grupo cibercriminoso ShinyHunters assumiu a responsabilidade pela invasão num comunicado divulgado na dark web.

No seguimento desta fuga de dados, o Goldman disse aos seus clientes, no mês passado, que a EY contratou uma empresa independente de cibersegurança para confirmar que os sistemas afetados por incidente estão agora seguros. “Estamos em contacto permanente com a EY e focados em trabalhar com a consultora para ajudar os nossos clientes afetados por este incidente de segurança. Os sistemas do Goldman Sachs não foram afetados e os ativos dos clientes não foram impactados”, garante o banco.

Já o Man Group disse ter “sido notificado pela EY de um incidente envolvendo um software de terceiros”, garantindo que os seus sistemas também não foram comprometidos.