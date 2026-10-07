Galp vence mais um bloco de exploração de petróleo no pré-sal brasileiro

A Galp GALP 0,23% venceu, em consórcio com a operadora norueguesa Equinor, o leilão para explorar por petróleo no bloco Rodocrosita, na Bacia de Santos no pré-sal brasileiro, com a empresa portuguesa a ficar com uma fatia de 30%, noticiou esta quarta-feira a agência Reuters.

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O Brasil tem sido o principal motor de crescimento e investimento da Galp nos últimos anos.

Sete blocos exploratórios de petróleo e gás no pré-sal foram licitados por empresas como Petrobras, Prio Forte, Equinor, Galp, Sinopec e CNOOC, num leilão que não registou disputas, de acordo com resultados apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A operação com o prémio mais elevado da ronda foi registada precisamente no bloco Rodocrosita. A proposta vencedora ofereceu um excedente em petróleo de 15,52%, o que representa um prémio de 494,64% face à percentagem mínima prevista.

Seis blocos oferecidos , contudo, não tiveram interesse, já que o mercado considera que grande parte dos blocos do pré-sal com potenciais maiores já foi comercializada pelo governo brasileiro.

O leilão resultou numa arrecadação de 530,47 milhões de reais (cerca de 95,1 milhões de euros) em bónus fixos de assinatura ao governo federal, que também levou dos arrematantes o direito de parte do petróleo a ser produzido no futuro.

O investimento exploratório previsto nas áreas somou 778,43 milhões de reais (cerca de 139,6 milhões de euros), de acordo com o balanço apresentado pela ANP.