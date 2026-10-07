Google disponibiliza ferramenta para verificar conteúdos gerados por IA
De acordo com dados da empresa tecnológica, desde a sua criação, estas marcas de água invisíveis já foram aplicadas a mais de 180.000 milhões de imagens e vídeos.
A empresa tecnológica norte-americana Google disponibilizou esta quarta-feira gratuitamente ao público a ferramenta SynthID Detector, que permite a qualquer utilizador verificar se uma imagem, um vídeo ou um ficheiro de áudio foi gerado através de inteligência artificial (IA).
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Através do ‘site’ synthid.com, ao qual se pode aceder iniciando sessão com credenciais do Google, da Apple ou da OpenAI, os utilizadores podem carregar ficheiros multimédia para detetar a presença da marca de água digital SynthID, um selo impercetível ao olho e ao ouvido humanos que permanece inserido na estrutura dos dados do conteúdo.
Para além das criações dos próprios modelos da Google, o detetor reconhece conteúdos gerados por outras empresas líderes do setor associadas a esta tecnologia, como a OpenAI, a Nvidia e a sul-coreana Kakao, às quais a Apple se irá juntar “em breve”, anunciou hoje a Google num comunicado.
De acordo com dados da empresa tecnológica, desde a sua criação, estas marcas de água invisíveis já foram aplicadas a mais de 180.000 milhões de imagens e vídeos, bem como a um equivalente a 240.000 anos de ficheiros de áudio, com mais de um milhão de pedidos diários de verificação.
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