Governador pede “medidas temporárias e direcionadas” na resposta ao custo de vida

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, defendeu esta quarta-feira que as medidas de apoio aos rendimentos sejam temporárias e direcionadas para as famílias mais vulneráveis. Ainda assim, alertou que “grandes pacotes” de apoio geram pressão orçamental adicional.

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“Os pacotes de medidas devem ser principalmente destinados às famílias com maior necessidade“, disse o governador durante a conferência de imprensa de apresentação do “Boletim Económico de outubro”, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

O Banco de Portugal manteve esta quarta-feira inalteradas as projeções para a inflação este ano em 3,1% e reviu as do próximo ano, esperando agora que fique em 2,4% em 2027, uma subida face aos anteriores 2,2%, previstos em junho.

"Os pacotes de medidas devem ser principalmente destinados às famílias com maior necessidade.” Álvaro Santos Pereira Diretor do departamento de Economia da OCDE

Face ao impacto da subida dos preços no rendimento das famílias, não exclui, no relatório, que a subida de preços associada ao choque energético “tenha gerado dificuldades acrescidas para muitos agregados familiares”, sobretudo para “os que dispõem de menor margem financeira para acomodar aumentos de despesa em bens e serviços essenciais”.

“Neste contexto, medidas temporárias e direcionadas às famílias mais vulneráveis afiguram-se desejáveis“, recomenda o Banco de Portugal. Uma posição que tem sido defendida pela instituição e que encontra respaldo na partilhada por outras entidades como o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou o Banco Central Europeu (BCE)

Na conferência de imprensa, Álvaro Santos Pereira assinalou que a subida dos bens energéticos “afeta principalmente algumas famílias que têm de usar mais os seus carros e com menores rendimentos“, pelo que a subida dos preços tem “um impacto maior nos seus orçamentos”.

“Por enquanto, — sabemos também que as famílias mais necessitadas habitualmente em percentagem dos seus orçamentos ou das suas despesas –, gastam mais habitualmente a nível de despesas alimentares. Por enquanto, as despesas alimentares continuam a crescer a um ritmo bastante inferior até que a média de inflação”, apontou.

Ainda assim, considerou que não ficaria “muito surpreendido” se a crise energética “se agravar e a começar a ter um impacto nos preços de eletricidade não ficaria muito surpreendido” que houvesse pacotes de medidas de apoio. “Se as medidas não foram temporárias e direcionadas muitas vezes tornam-se difíceis de retirar”, indicou.