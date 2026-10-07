Governo de Itália quer comprar plataforma de negociação de obrigações

O governo italiano está a considerar comprar de volta a plataforma europeia de obrigações MTS à Euronext, avança a agência Bloomberg, numa medida com a qual a primeira-ministra Giorgia Meloni pretende assegurar a soberania nacional e a supervisão direta sobre a gestão da dívida pública do país.

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A operação seria executada pelo banco de fomento italiano, a Cassa Depositi e Prestiti, de acordo com fontes próximas do processo, que avançaria para a compra de uma participação de 63% da MTS que pertence à Euronext, a gestora da bolsa de Lisboa e outras praças bolsistas europeias.

Os restantes 37% da MTS continuam distribuídos por outros acionistas minoritários.

A MTS foi criada em 1988 para reforçar a liquidez dos títulos de dívida do governo italiano. A plataforma passou para o controlo da Euronext através da aquisição do grupo Borsa Italiana em 2021.

A medida surge num momento de renovada pressão nos mercados obrigacionistas, com a taxa da dívida pública italiana 10 anos a subir acima dos 4,62%.