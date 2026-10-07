Habitação em Foco: As dificuldades no acesso à habitação

O acesso à habitação é o tema do primeiro episódio do “Habitação em Foco”, uma parceria da Zome com o ECO, que tem como objetivo falar de forma clara e próxima sobre habitação, investimento e também de mercado imobiliário. Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação, e Carlos Santos, CEO da Zome, foram os convidados desta primeira conversa e partiram de um problema comum: há procura, mas a oferta continua insuficiente para responder às necessidades das famílias.

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Para Marina Gonçalves, a atual emergência habitacional resulta de um problema que se foi acumulando ao longo de décadas e que não pode ser resolvido por uma única medida. “A grande medida e que eu acho que é transversal aos vários governos é uma medida num horizonte de médio e longo prazo e tem a ver com mais oferta”, defendeu.

Carlos Santos concorda que é necessário aumentar o número de casas disponíveis, mas alerta para o tempo que esse processo exige: “Recuperar o número de fogos que são necessários em Portugal vai demorar mais do que uma década”. Para o CEO da Zome, reequilibrar a oferta e a procura é também essencial para aliviar a pressão sobre os preços.







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A discussão passou ainda pelo papel do Estado, dos privados e das cooperativas. A este respeito, Marina Gonçalves destacou a importância de simplificar o licenciamento, desburocratizar e criar parcerias pode acelerar a resposta, mas sublinhou que isto “nunca será uma resposta de curto prazo”.

Quando questionados sobre o que poderia ser feito no imediato, os dois intervenientes defenderam também a necessidade de encontrar pontos de convergência, até porque, de acordo com Carlos Santos, tendo em conta o tempo que ainda vai demorar para que a questão da habitação seja resolvida, “o problema vai atravessar diferentes governos” e “toda a gente vai ter de discutir”.

O episódio abordou ainda a habitação pública, a regulação do mercado e a necessidade de encontrar respostas que permitam aproximar o custo da habitação dos rendimentos das famílias. Veja, abaixo, a conversa completa: