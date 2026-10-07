Hermes. 39 detidos por fraude ao IVA com telemóveis que lesou Estado português em mais de 150 milhões

⚡ ECO Fast A Operação Hermes resultou na detenção de 39 pessoas em Portugal, suspeitas de envolvimento em uma fraude ao IVA que lesou o Estado em mais de 150 milhões de euros.

A investigação, que abrange oito países europeus, revelou uma rede complexa de empresas que exploravam a isenção de IVA nas transações intracomunitárias, causando perdas de pelo menos 410 milhões de euros.

As autoridades apreenderam ativos avaliados em até 310 milhões de euros, incluindo propriedades e veículos de luxo, visando recuperar os prejuízos causados pela fraude.

A Operação Hermes levou à detenção de 39 pessoas em Portugal, suspeitas de integrarem uma organização criminosa que terá lesado o Estado português em mais de 150 milhões de euros através de um esquema de fraude ao IVA relacionado com a venda de telemóveis.

A operação, conduzida pela Diretoria do Norte da PJ em articulação com a Administração Tributária e a GNR, decorreu em vários pontos do país e faz parte de uma investigação transnacional que se estende a oito países europeus. No total, a operação levou à realização de mais de 300 buscas e à detenção de 62 suspeitos: 39 em Portugal, 20 em Espanha e três em Itália, segundo comunicado da Procuradoria Europeia.

Em Portugal, estão em causa dois inquéritos distintos, que incidem sobre a mesma realidade criminosa. Num deles, a vantagem patrimonial estimada ascende a pelo menos 125 milhões de euros e, no outro, a cerca de 30 milhões. A investigação, segundo a PJ, incide sobre crimes de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais. No total, a nível europeu, a PE estima que a atividade criminosa tenha provocado perdas de, pelo menos, 410 milhões de euros em IVA a vários Estados-membros. E contou ainda com a colaboração da Europol e com diligências realizadas pelas autoridades da Alemanha, França, Espanha, Itália, Malta, Países Baixos, Lituânia e Áustria.

O carrossel que fazia desaparecer o IVA

O esquema assentava num mecanismo conhecido como fraude carrossel do IVA, explorando as regras fiscais aplicáveis às transações comerciais entre diferentes países da União Europeia.

A estrutura funcionava através de uma cadeia de empresas criada para fazer circular os telemóveis e outros dispositivos eletrónicos entre vários Estados-membros. No percurso surgiam os chamados “missing traders”: empresas que recebiam os bens, efetuavam as vendas e cobravam IVA, mas depois desapareciam sem entregar o imposto às autoridades fiscais.

A mercadoria continuava a circular por outras empresas da rede. Algumas dessas sociedades acabavam posteriormente por pedir o reembolso do IVA às autoridades tributárias, criando créditos fiscais que não correspondiam a imposto efetivamente entregue.

Era neste movimento entre empresas e países que se gerava o “carrossel” e se multiplicava o prejuízo para os cofres públicos.

De acordo com a Procuradoria Europeia, as organizações sob investigação terão criado uma complexa rede de empresas intermediárias em Espanha, Itália, Portugal, Áustria, França e Malta, destinada precisamente a explorar a isenção de IVA nas transações intracomunitárias e a dificultar a deteção da fraude.

248 buscas em Portugal

Em Portugal, a operação envolveu 248 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas em dezenas de concelhos, entre os quais Porto, Espinho, Aveiro, Santa Maria da Feira, Ovar, São João da Madeira, Braga, Lisboa, Alcobaça, Torres Novas, Torres Vedras, Loures, Sintra, Oeiras, Cascais, Amadora, Almada, Seixal, Setúbal e Loulé.

A operação mobilizou uma força significativa em Portugal: cerca de 740 elementos da Polícia Judiciária, 212 da Administração Tributária e 151 militares da GNR, além de 13 magistrados judiciais e sete Procuradores Europeus Delegados portugueses.

Os 39 detidos são portugueses e estrangeiros e têm idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos.

A operação permitiu também avançar com o arresto judicial de património associado aos suspeitos. Com a intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos, foram arrestadas 26 propriedades, participações sociais em 18 sociedades, 80 viaturas automóveis, outros bens de luxo e diversas contas bancárias em Portugal. Foram ainda apreendidas quatro viaturas de alta cilindrada e elevadas quantias em dinheiro, em euros e moeda estrangeira.

A Procuradoria Europeia anunciou, por seu lado, ordens para apreender ou congelar ativos até 310 milhões de euros no conjunto dos países envolvidos. Entre os bens alvo da operação estão contas bancárias, participações empresariais, imóveis, veículos de luxo, dinheiro e moedas de ouro, estas últimas num valor que pode chegar aos nove milhões de euros.