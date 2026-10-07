Importações pesam quase 40% no investimento em Portugal

⚡ ECO Fast Banco de Portugal alerta que o investimento no centro de dados de Sines terá um conteúdo importado próximo de 100%, evidenciando a dependência externa em Portugal.

Em 2025, o conteúdo importado da formação bruta de capital fixo atinge 39,9%, um aumento significativo em relação aos 32,9% de 2015, refletindo uma tendência crescente nas últimas décadas.

A crescente dependência de importações para investimento pode afetar a produtividade e o valor acrescentado em Portugal, levantando preocupações sobre o impacto econômico a longo prazo.

O investimento associado ao centro de dados de Sines deverá ter um conteúdo importado próximo de 100%, estima o Banco de Portugal, e é o exemplo mais extremo de uma dependência externa que atravessa o investimento em Portugal.

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Em 2025, o conteúdo importado da formação bruta de capital fixo (FBCF) – o investimento em máquinas, equipamentos, construção e outros ativos – chegou a 39,9%. Significa que por cada 100 euros investidos em Portugal no ano passado, cerca de 40 euros corresponderam a bens e serviços importados. Em 2015, a proporção era de 32,9%, em valores medidos a preços de 2021.

O indicador abrange as compras ao exterior e também o que está incorporado na produção nacional, já que “os conteúdos importados estimados refletem as importações diretas e indiretas que são necessárias para satisfazer a procura”. Entram assim no cálculo o equipamento adquirido já pronto e os componentes estrangeiros usados em bens produzidos em Portugal.

Nas últimas três décadas observou-se uma tendência generalizada de aumento dos conteúdos importados [e] este aumento é mais significativo a partir de 2013, com destaque para a formação bruta de capital fixo. Banco de Portugal Boletim Económico de Outubro

O investimento é, a par das exportações (43,4%), a componente da procura com maior peso importado. “Os conteúdos importados são tipicamente mais elevados nas exportações e no investimento (em torno de 40% em 2025), sendo o consumo público a componente com menor conteúdo importado (cerca de 13%)”, lê-se no boletim. O consumo privado fica nos 27,3%.

Dentro do investimento, as importações representaram 78% nas máquinas e equipamentos, e 80% no material de transporte, contra 76,7% e 73,5% em 2015. Na construção, o peso foi de 23,9%, bem acima dos 15,8% de há dez anos. “Nas últimas três décadas observou-se uma tendência generalizada de aumento dos conteúdos importados”, destaca o Banco de Portugal, notando que “este aumento é mais significativo a partir de 2013, com destaque para a FBCF”.

Entre 2013 e 2020 o conteúdo importado do investimento aumentou cerca de 7 pontos percentuais , e cerca de 80% dessa subida resultou de “uma maior intensidade das importações por produto”, isto é, de mais compras ao exterior dentro de cada tipo de bem:

, e cerca de 80% dessa subida resultou de “uma maior intensidade das importações por produto”, isto é, de mais compras ao exterior dentro de cada tipo de bem: Entre 2020 e 2025, a FBCF registou uma variação de 4,6 pontos percentuais, passando de 35,3% para 39,9%. O banco central associa o aumento à especialização vertical das economias e à participação nas cadeias de valor globais, e à dependência tecnológica, em particular em produtos eletrónicos, que “deverá continuar a ganhar importância no âmbito da transição digital”.

No conjunto da procura final, o conteúdo importado subiu de 22,4% em 1999 para 32,4% em 2025 e atingiu 33,3% no primeiro semestre de 2026. O aumento verificou-se em todos os países da área do euro, cuja média ponderada passou de 21,7% para 31,7%.

Um cálculo feito a partir dos pesos de 2025 e dos conteúdos importados publicados no boletim indica que o investimento, que vale 21% do PIB, explica cerca de 18% das importações associadas à procura final, contra cerca de 36% do consumo privado e 41% das exportações. Trata-se de uma estimativa aproximada, porque combina valores a preços correntes com conteúdos calculados a preços de 2021.

Investir em Portugal passa, cada vez mais, por comprar também fora do país, e o centro de dados de Sines mostra esse movimento na sua forma mais acentuada.

O indicador mede a parcela da procura satisfeita por importações e não avalia o valor acrescentado gerado em Portugal nem os efeitos do investimento na produtividade. O boletim assinala justamente limitações nesse cálculo, notando que “de 2024 em diante, as estimativas têm uma natureza mais preliminar e um menor nível de desagregação, que corresponde ao detalhe divulgado nas contas nacionais trimestrais”, acrescentando que o conjunto de 82 produtos usado “é, ainda assim, relativamente genérico” e que, “como tal, o efeito de intensidade das importações pode estar sobrestimado”.

Investir em Portugal passa, cada vez mais, por comprar também fora do país, e o centro de dados de Sines mostra esse movimento na sua forma mais acentuada. Os dados do Banco de Portugal permitem saber de onde vem o que se investe, mas não o retorno que daí resulta. Esse dependerá do valor acrescentado, do emprego e da produtividade que cada projeto vier a gerar em território nacional.