IPMA regista o mês de setembro mais quente desde 1931

O mês passado foi o setembro mais quente desde 1931, em Portugal continental, com a temperatura máxima a atingir 31,03 graus centígrados, 4,21 graus acima do normal, anunciou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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“O mês ficou marcado por valores de temperatura do ar significativamente acima do normal – em especial na temperatura máxima do ar -, bem como por um total de precipitação abaixo do normal em grande parte do território continental”, referiu o IPMA no boletim climatológico de setembro.

A temperatura média do ar foi de 23,41 graus, “correspondendo a uma anomalia de +2.91 °C face ao período de referência 1991-2020″, especificou o IPMA. A temperatura mínima do ar teve um valor médio de 15,79 graus, mais 1,60 graus acima da norma, sendo a quarta mais alta desde 1931.

Durante o mês de setembro, Portugal Continental foi atingido por duas ondas de calor. A primeira afetou o interior Norte, entre os dias 2 e 7, a segunda, mais expressiva, aconteceu entre 18 e 27 de setembro, com uma duração de seis a dez dias e foi registada em 72% das estações do IPMA, abrangendo grande parte do território nacional.

No que diz respeito à chuva, este foi o quinto setembro mais seco desde 2000. O total mensal acumulado foi de 12,7 milímetros, o equivalente a cerca de 30% do valor normal para o mês, segundo o IPMA.