José Luís Carneiro não espera “surpresas” no Orçamento do Estado para 2027

O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, disse esta quarta-feira não esperar surpresas no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), antecipando que a proposta estará em linha com aquilo que já foi apresentado pelo Governo à bancada parlamentar socialista.

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“Não estou à espera de surpresas e eu, particularmente, já dei a minha palavra aos portugueses, que nunca empurrarei, nós não empurraremos Portugal para um precipício do desconhecido num contexto internacional como aqueles em que estamos a viver”, respondeu Carneiro aos jornalistas à margem das comemorações dos 40 anos do mestrado em Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa.

O líder do PS anunciou, na semana passada, a decisão de propor aos órgãos do partido que os socialistas viabilizem o OE2027, através da abstenção, enfatizando que “este não é o orçamento do PS” e que seria diferente daquele que foi apresentado pelo Governo.

“Não vejo que o Governo apresente uma proposta que altere substantivamente aquilo que já apresentou à direção da bancada parlamentar”, respondeu quando questionado sobre a possibilidade de uma alteração deste sentido de voto.

Carneiro referiu que se o OE2027 “trouxesse cortes nas pensões, aumentos dos impostos, alterações do Serviço Nacional de Saúde” isso seria inaceitável, mas disse acreditar “na palavra que foi dada pelo primeiro-ministro e também pelo ministro das Finanças”.

Questionado sobre se concordava com o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que num artigo de opinião no Público deixou alertas sobre o aumento da despesa pública, o líder do PS não respondeu diretamente e disse apenas que “há muito tempo que a despesa que o Estado está a fazer é por conta do saldo da Segurança Social”.

"Não fosse esse saldo da Segurança Social, já estávamos em défice há muito tempo, e é por isso que eu disse que o Partido Socialista terá uma atitude de grande responsabilidade em relação ao orçamento, e não será pelo Partido Socialista que haverá desequilíbrio nas contas do Estado.”

Carneiro referiu a orientação que deu ao grupo parlamentar para que todas as propostas que o partido venha a apresentar “garantam a sustentabilidade orçamental”.

Pede a Montenegro que não faça da lei das rendas “uma teimosia” ou “disputa partidária”

Por outro lado, o líder do PS pediu ao primeiro-ministro para não fazer da revisão da lei do arrendamento “uma teimosia” ou “uma disputa partidária”, prometendo na especialidade tentar “limitar os impactos” das medidas acordadas por PSD e Chega.

“Bater-nos-emos por esta causa que é de justiça social, é uma questão de dignidade, é uma questão de humanidade e eu apelo ao primeiro-ministro para que não faça disto uma teimosia, não faça disto uma disputa partidária, mas faça disto um tema de relevo para a vida das pessoas porque talvez tenha andado mal aconselhado”, respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas.

O secretário-geral do PS respondia a perguntas dos jornalistas sobre a revisão da lei do arrendamento do urbano, tema em relação ao qual já tinha exigido, nas comemorações do 5 de Outubro, que Luís Montenegro deixasse cair o acordo com o Chega.

José Luís Carneiro desafiou o Governo a pôr “a mão na consciência” e perceber “que a proposta que apresentou tem problemas graves para aqueles que mais precisam nesta altura de ter uma resposta com a habitação”.

“Não admira que a desumanidade do Chega esteja sempre pronta para se chegar à frente, mas depois percebendo as sondagens que há uma reviravolta no entendimento da opinião pública, muda de posição. Agora, o primeiro-ministro que não se deixe levar por esse encanto da sereia, tem de olhar para aquilo que interessa mesmo às pessoas”, pediu.

Segundo o líder do PS, quando esta proposta fora for discutida na especialidade, o PS vai procurar “contribuir para limitar os efeitos negativos daquele que é o caminho que o Governo, a AD e o Chega estão a querer fazer”. “Que é um caminho que, como aconteceu com a legislação laboral, vai contra o interesse das pessoas, particularmente aquelas que têm menos poder”, criticou.

Para o líder do PS não há “outro instrumento democrático que não seja no Parlamento”, onde o PS promete bater-se pelas suas ideias agora na especialidade.

Na semana passada, quando a proposta de autorização legislativa do Governo para rever o regime de arrendamento urbano foi aprovada na generalidade, graças à abstenção do Chega, o PS viu chumbado o seu projeto de lei para criar a garantia pública de segurança no arrendamento habitacional.