KPMG Law chega aos 22 profissionais três meses após entrada em Portugal

A KPMG Law já conta com 22 profissionais em Portugal, três meses depois de ter sido lançada no mercado. A sociedade de advogados, que iniciou atividade no final de junho com sete sócios, pretende continuar a reforçar a equipa até ao final do ano, através da contratação de advogados com experiência em diferentes áreas de prática.

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A sociedade foi apresentada publicamente com sete sócios de algumas das principais sociedades de advogados a operar em Portugal: Bernardo Almeida Azevedo, Dzhamil Oda, João Afonso, Jorge Cortez, Manuel Gouveia Pereira, Marta Gouveia Gomes e Samantha Cyrne. A equipa é liderada por Luís Magalhães, Head of Tax & Law e membro da Comissão Executiva da KPMG Portugal.

O objetivo anunciado no lançamento era chegar a pelo menos 20 profissionais até setembro. Meta que, segundo Luís Magalhães, foi cumprida.

“No momento da apresentação pública da KPMG Law anunciámos que até setembro contaríamos com, pelo menos, 20 profissionais. Esse objetivo está concretizado”, afirma o responsável, acrescentando que foram reforçadas “todas as áreas de prática” com advogados com carreiras consolidadas em algumas das principais sociedades de advogados em Portugal.

O crescimento da equipa acontece numa altura em que a KPMG Portugal renovou, para o período 2026-2030, o mandato da sua Comissão Executiva, liderada por Vitor Ribeirinho, CEO e Senior Partner. Luís Magalhães mantém-se na Comissão Executiva, enquanto responsável pela área de Tax & Law.

Reforço em várias áreas do Direito

Os 15 profissionais que se juntaram à equipa inicial reforçaram diferentes áreas de atividade da KPMG Law. Em Ambiente, Clima & Recursos Naturais e em ESG & Sustentabilidade, entraram Afonso Cuco e Francisco Cordeiro Ferreira. A área de Concorrência, Europeu e Regulação foi reforçada com Inês Gamito.

No Imobiliário, Turismo e Urbanismo, a sociedade passou a contar com Pedro Moraes Vaz e Filipa Moraes Vaz, enquanto Alessandro Azevedo e Afonso Fachada reforçaram a área de Público e Contencioso Administrativo.

A maior vaga de reforços ocorreu na área de Societário, Comercial e M&A, com a entrada de Joana Magina, Sofia Monge Araújo, Inês Agapito, Ana Pacheco, Carlos Ferreira e Tiago Morgado.

A equipa passou também a contar com Cristina Mendes Pires, que assumiu funções como Director of Business Development & Knowledge Management.

Além do reforço das equipas em Lisboa, a KPMG Law tem apostado no desenvolvimento da atividade no Norte, através do escritório do Porto.

“Estamos, assim, a construir uma sociedade de advogados sólida, com uma equipa multidisciplinar, diversificada e complementar, preparada para apoiar os Clientes nas decisões críticas, nas operações complexas e nos processos de transformação que hoje exigem uma visão cada vez mais integrada”, afirma Luís Magalhães.

A KPMG Law deverá continuar a contratar até ao final do ano.