Exclusivo Mário Centeno vai ser administrador da seguradora do grupo espanhol Abancapremium
Ex-governador terminou há poucos dias o período de cooling-off após ter saído do Banco de Portugal. Será administrador não executivo e membro da comissão de auditoria da Abanca Vida y Pensiones.
Mário Centeno vai ser administrador não executivo de uma das seguradoras do grupo espanhol Abanca, marcando uma praticamente inédita função no setor privado, apurou o ECO junto de fontes do mercado.
O antigo governador do Banco de Portugal -- posto que ocupou entre 2020 e 2025 -- e que depois passou de forma breve a consultor do banco central, antes de sair da…
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