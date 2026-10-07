Mário Centeno vai ser administrador não executivo de uma das seguradoras do grupo espanhol Abanca, marcando uma praticamente inédita função no setor privado, apurou o ECO junto de fontes do mercado.

O antigo governador do Banco de Portugal -- posto que ocupou entre 2020 e 2025 -- e que depois passou de forma breve a consultor do banco central, antes de sair da…