Membros da Fed divididos sobre razões para subir juros em setembro

Os membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiram de forma unânime subir as taxas de juro em setembro, mas mostraram-se divididos quanto às razões para essa decisão, mostram as atas da reunião.

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Alguns participantes consideraram o aperto monetário preventivo e necessário para conter o impacto dos choques nos preços da energia e de outros setores. Já um núcleo mais conservador viram a decisão como essencial para evitar a inflação emergente impulsionada pela procura.

Certo é que a reunião de 15 e 16 de setembro terminou com uma subida de 0,25 pontos percentuais nas taxas das fed funds, para um intervalo entre os 3,75%-4,00%.

A próxima reunião tem lugar no final deste mês, nos dias 27 e 28. Não se esperam alterações nas taxas, mas o encontro poderá levantar de novo as diferenças entre os membros do banco central, nomeadamente em relação às implicações da inflação para o futuro da política monetária no país.

“Muitos participantes enfatizaram que uma trajetória mais elevada para a meta seria prudente em termos de gestão de risco, oferecendo proteção contra a inflação que se mantém persistentemente acima da meta devido a uma procura mais forte do que o esperado ou a novos choques adversos na oferta”, lê-se nas atas da sessão, divulgadas na quarta-feira.

Outros, por seu lado, consideraram a “taxa de juro mais elevada” aprovada em setembro importante para evitar que os recentes choques energéticos e outros tenham uma influência mais ampla sobre os preços, enquanto “alguns” justificaram o seu apoio ao aumento como correspondendo ao que consideravam ser uma taxa de juro neutra estimada mais elevada.

“A maioria dos participantes avaliou que outro aumento da meta para a taxa de juro dos fundos federais seria provavelmente apropriado até ao final do ano“, revelam as atas.