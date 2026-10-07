Menos compras de luxo com cartão de crédito nos EUA

Pelo terceiro mês consecutivo foram registadas quebras nos movimentos com cartões de crédito nos Estados Unidos.

Em setembro, pelo terceiro mês consecutivo, caíram os gastos com cartões de crédito em marcas de luxo nos EUA, disse esta terça-feira o Citi, citado pela Reuters. Um dado especialmente importante à medida que se aproxima a data das eleições intercalares (3 de novembro) e antecipando a apresentação de resultados dos principais grupos de luxo. A LVMH, cuja valorização tem caído, é a primeira companhia do setor a fazê-lo na próxima segunda-feira.

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Os números são especialmente importantes no contexto de queda do mercado chinês. Como nota a Reuters, as principais marcas de luxo esperavam compensar as perdas na Ásia com ganhos na América do Norte, nomeadamente entre o novo público de consumidores – milionários da Inteligência Artificial.

As compras com cartões de crédito caíram 6% em relação ao mesmo período em 2025, já depois de em julho e agosto terem tombado 4%, contabiliza a agência de notícias.

Numa análise mais fina, o Citi explica que há diferenças entre divisões. Moda e marroquinaria melhoraram a sua prestação em setembro, face a julho. Pelo contrário, relógios e joias de luxo caíram. Este será um dos dados mais interessantes a ver nas próximas apresentações de resultados, tendo em conta que estes artigos tinham continuado a crescer num contexto de quebras.

As marcas de luxo mais expostas ao mercado dos EUA incluem Coach e Kate Spade, ambas parte do grupo americano Tapestry, Louis Vuitton e Tiffany, do grupo francês LVMH, e a italiana Ferragamo.

Ainda assim, esclarece o Citi, as marcas de luxo devem manter-se resistentes mesmo neste contexto adverso, “apoiadas pelos efeitos de riqueza do mercado de ações”, segundo o Citi.