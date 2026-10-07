Menos impostos, burocracia e apoios à transição energética. Propostas das associações setoriais para o OE

A fiscalidade e a energia são dois tópicos que se destacam nas propostas apresentadas pelas associações empresariais setoriais para o Orçamento do Estado de 2027. O tema dos impostos continua a ser um dos mais reclamados, com os vários setores a insistirem na necessidade de reduzir impostos, assim como continuar a apostar na desburocratização e na regularização de prazos por parte do Estado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O orçamento deve premiar quem investe e emprega, e não apenas aliviar quem já produz. Portugal não precisa de mais uma longa lista de medidas, precisa de capacidade de execução e previsibilidade“, destaca Aurélio Caldeira, diretor-geral da ANIMEE, a associação que representa empresas do setor elétrico e eletrónico. “Esta deveria ser também uma prioridade económica: menos tempo à espera, mais tempo a produzir”, insiste o responsável, acrescentando que o documento “não deveria ser uma janela para obter ‘mais subsídios’, mas sim uma oportunidade de promover reformas estruturais”.

“Cada mês que um projeto espera por uma licença é um mês de custos acrescidos para a empresa, num contexto em que a energia já pressiona as margens. Desburocratizar é, hoje, uma das formas mais baratas de apoiar a economia. Aurélio Caldeira Diretor-geral da ANIMEE

Para Aurélio Caldeira, o tema da simplificação é uma das prioridades. “Cada mês que um projeto espera por uma licença é um mês de custos acrescidos para a empresa, num contexto em que a energia já pressiona as margens”, destaca. “Desburocratizar é, hoje, uma das formas mais baratas de apoiar a economia“, sustenta. “Hoje, muitos investimentos na eletrificação, na produção industrial e nas redes não morrem por falta de capital ou de vontade, mas por licenciamentos morosos, processos que se sobrepõem entre entidades e prazos que ninguém garante”, acrescenta. O diretor-geral da ANIMEE aplaude os esforços do Governo para simplificar o licenciamento e refere que o que pede ao Governo é que o Orçamento do Estado “lhe dê meios para sair do papel”.

Do lado fiscal, a associação pede “menor carga fiscal sobre o fator trabalho. Portugal não se reindustrializa com salários baixos, nem com aumentos que as empresas não consigam suportar, e não há aumentos sustentáveis sem o respetivo salto de produtividade”, justifica. “Com o Governo a prever mais 668 milhões de euros em IRS e 471 milhões em contribuições sociais, parte desse ganho deve regressar à economia, em incentivos à retenção de talento e à contratação de perfis que escasseiam no tecido empresarial”, defende.

A ANIMEE defende ainda a eletrificação e eficiência como investimento fiscalmente reconhecido. Isto porque, “a eletrificação não avança sem redes e sem redes, não há reindustrialização”. “Pedimos ao Orçamento do Estado uma dotação clara para as redes e metas de tempo vinculativas para as ligações, para que as empresas saibam quando podem contar com a capacidade de que precisam”. A representante do setor elétrico e eletrónico pede “também que o investimento em eficiência seja reconhecido fiscalmente: amortizações aceleradas e majorações para equipamentos de eficiência energética, armazenamento, autoconsumo industrial, automação e digitalização, com atenção às PME, onde o investimento inicial é a principal barreira”. “É a forma mais duradoura de reduzir a fatura energética das empresas e de as tornar menos expostas à volatilidade dos preços”, diz.

A ANIMEE defende ainda que o Orçamento dê prioridade à formação dual e às qualificações técnicas, através de três linhas de ação:

Reforçar o incentivo fiscal às empresas que formam, seja através de formação dual, estágios ou requalificação de trabalhadores.

Valorizar o ensino técnico-profissional, aproximando a oferta das necessidades reais das empresas.

Antecipar competências para a economia do futuro, aproveitando o investimento significativo realizado nos Centros Tecnológicos Especializados.

A associação reforça ainda a necessidade de o Estado cumprir prazos de pagamento, acelerar reembolsos de IVA e evitar alterações fiscais de última hora. “Para uma PME, um mês a menos de espera por um pagamento público vale mais do que muitos incentivos”.

“As empresas portuguesas já provaram que sabem competir, mesmo em contextos de crise e grande incerteza como aquele em que vivemos. O que precisam é de um Estado que crie condições para competir e que não seja ele próprio um obstáculo à competitividade. Hoje o Estado é uma parte muito significativa do custo de competir”, defende.

Ricardo Silva, presidente da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, pede ao Executivo uma linha estratégica para fomentar branding ” Made in Portugal”, para alavancar as exportações portuguesas, de forma multisetorial.

Por outro lado, o “patrão dos têxteis” quer ver a “continuação do trabalho que estão a fazer na regularização dos prazos de cumprimento das entidades públicas”.

Em terceiro lugar, a ATP propõe que haja “dotação do orçamento nacional para compras públicas exclusivamente Portuguesas (para o desfasamento de custo que existiria face a compras externas exclusivamente por preço)”, explica.

A Associação Portuguesa do Alumínio defende financiamento à descarbonização e transição Energética através de Fundos do Programa 2030, com programas direcionados para o setor do alumínio, apoiando a substituição de maquinaria antiga por equipamentos de alta eficiência ou alimentados com energias renováveis.

Num momento em que a indústria sente diariamente o aumento dos custos dos combustíveis, a Associação Portuguesa do Alumínio (APAL) pede “financiamento à descarbonização e transição Energética através de Fundos do Programa 2030, com programas direcionados para o setor do alumínio, apoiando a substituição de maquinaria antiga por equipamentos de alta eficiência ou alimentados com energias renováveis”, destaca o presidente da associação, José Dias.

O alívio Fiscal sobre a energia, através da redução ou isenção de taxas e impostos sobre os combustíveis e eletricidade utilizados em processos de fundição e transformação industrial, é outra das propostas apresentadas pela associação.

Por fim, a APAL propõe um estímulo ao autoconsumo e atribuição de incentivos para a instalação de parques fotovoltaicos de grande escala dedicados ao autoconsumo das unidades fabris metalúrgicas, garantindo-lhes independência da rede elétrica nacional.

No agroalimentar, o presidente da FIPA — Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Jorge Tomás Henriques, “pede ao Governo uma política fiscal ao serviço da competitividade da indústria agroalimentar”. “Defendemos que o Governo elimine, sempre que o enquadramento legal o permita, ou reduza, os impostos especiais ao consumo (IEC)”, avança, argumentando que “é um contrassenso que as bebidas refrescantes sem açúcar continuem sujeitas a este imposto, quando resultam precisamente do esforço de reformulação que a indústria tem feito”.

Por outro lado, a associação considera que a “fiscalidade deve acompanhar a inovação”. “Nos últimos anos, as empresas investiram fortemente na reformulação nutricional de várias categorias de produtos, reduzindo açúcar, sal e gordura. Esse esforço deve ser reconhecido e não penalizado”, sustenta.

A ANIECA – Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel apresentou três propostas à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República: isenção de IUC para os veículos de instrução, a dedução total do IVA nos combustíveis que estes consomem e a criação de um regime de apoio aos custos energéticos da formação prática de condutores.

“Há anos que Portugal está vergado ao peso dos combustíveis e de uma carga fiscal que não dá tréguas às famílias nem às empresas. Nas escolas de condução, formamos condutores e cidadãos num aspeto essencial das suas vidas. No entanto, somos, porventura, dos que mais caro pagam por exercer uma profissão que é essencial para todos”, afirma António Reis, Presidente da ANIECA.

À semelhança do que já acontece com os veículos licenciados para transporte público, como os táxis, a entidade pede a dedução total do IVA nos combustíveis, avaliando que a medida tenho um impacto estimado de cerca de 2,5 milhões de euros no orçamento.

A segunda medida, de isenção de IUC, tem um impacto estimado de menos de 1 milhão de euros. Por fim, a ANIECA propõe um “regime de Apoio aos Custos Energéticos da Formação Prática de Condutores, sob a forma de reembolso parcial do ISP, crédito fiscal ou apoio equivalente, controlado pela matrícula, pelo NIF da empresa e pelo combustível efetivamente abastecido, e sujeito a tetos de consumo por veículo”.

“Somadas, as medidas de IVA e de IUC têm um custo máximo estimado de cerca de 3,5 milhões de euros”, remata.

Já a AUDIOGEST apresentou ao Governo um memorando com três propostas fiscais para o Orçamento do Estado para 2027. “As medidas procuram reforçar o mercado pago de música digital, incentivar o licenciamento de direitos de autor e direitos conexos pelas empresas e resolver uma diferença de tratamento fiscal entre entidades de gestão coletiva”, explica.

A primeira proposta prevê que as famílias possam deduzir em IRS 20% das despesas com subscrições de streaming musical, excluindo o IVA, até ao limite de 100 euros de dedução. O objetivo, destaca, “é incentivar a passagem dos serviços gratuitos, financiados por publicidade, para subscrições pagas, que geram maior remuneração para autores, artistas e produtores”.

A associação destaca que, no primeiro semestre de 2026, uma reprodução num serviço por subscrição gerou uma remuneração cinco vezes superior à de uma reprodução num serviço gratuito. E os estudos económicos que acompanham a proposta apontam também para a possibilidade de um impacto fiscal global positivo.

A segunda medida, que, diz a associação, é subscrita em conjunto com a AHRESP, dirige-se às empresas que licenciam direitos de autor e direitos conexos para utilização de obras e prestações na sua atividade. “A AUDIOGEST e a AHRESP propõem que estas possam considerar como despesas dedutíveis para efeitos de IRC, 120% dos custos suportados por esse licenciamento. Este incentivo beneficiaria diretamente as empresas utilizadoras de conteúdos protegidos, incluindo rádios e estabelecimentos de restauração”, explica a nota divulgada pela associação.

Por último, a associação pede a uniformização do tratamento em IVA das comissões de gestão das entidades de gestão coletiva. “Com este conjunto de propostas, a AUDIOGEST pretende que o debate do Orçamento do Estado para 2027 inclua medidas concretas para aumentar a remuneração gerada pela música, apoiar as empresas que a utilizam legalmente e trazer maior coerência e justiça ao enquadramento fiscal do setor”, justifica.

Já a Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) pede ao Governo que mantenha, no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), a taxa do imposto sobre as bebidas espirituosas nos atuais 1.602,51 euros por hectolitro, pelo terceiro ano consecutivo. No entender da ANEBE, a estabilidade fiscal permite aumentar a receita sem agravar a carga sobre as empresas.

Segundo o “Shadow Forecast”, desenvolvido pela ANEBE em parceria com a consultora EY, a receita fiscal das bebidas espirituosas caiu 8,95% em 2024, depois de a taxa ter aumentado 10%. Em 2025, com a taxa inalterada, a receita recuperou 3,86%, para 151,21 milhões de euros, enquanto nos primeiros oito meses deste ano cresceu 1,56%, para 97,17 milhões de euros.

Não aumentar o imposto tem demonstrado ser positivo para todos: o Estado arrecada mais sem aumentar a carga fiscal e as empresas ganham previsibilidade para investir e crescer. É por isso que defendemos que o Governo mantenha esta política no Orçamento do Estado para 2027. João Vargas Secretário-Geral da ANEBE

“Não aumentar o imposto tem demonstrado ser positivo para todos: o Estado arrecada mais sem aumentar a carga fiscal e as empresas ganham previsibilidade para investir e crescer. É por isso que defendemos que o Governo mantenha esta política no Orçamento do Estado para 2027”, argumenta João Vargas, Secretário-Geral da ANEBE.

Segundo o Shadow Forecast, caso Portugal mantenha a atual taxa de imposto, a receita das bebidas espirituosas poderá atingir 160,79 milhões de euros em 2027 e aproximar-se dos 180 milhões de euros em 2035.

Os cervejeiros também pedem o congelamento do imposto. O presidente da APCV – Cervejeiros de Portugal insistiu esta quarta-feira que o imposto sobre bebidas alcoólicas deve manter-se no próximo ano e alertou que Portugal não produz cevada suficiente para as necessidades do setor.

“O que nós pretendemos é garantir uma estabilidade fiscal, o não aumento do IABA. Não estamos a pedir uma redução, não vimos pedir dinheiro. O que vimos pedir é que nos permitam ter um quadro de futuro estável que nos permita tomar decisões de investimento que não saiam depois furadas em função de alterações legislativas”, disse o presidente da associação, na audiência na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Rui Lopes Ferreira garantiu que pretende que a indústria não seja discriminada negativamente e alertou para o impacto que pode trazer um aumento do Imposto sobre o Álcool, as Bebidas Alcoólicas e as Bebidas Adicionadas de Açúcar ou Outros Edulcorantes (IABA). “Já houve anos em que o Estado, com o objetivo de majorar ou melhorar a receita, aumentou as taxas do IABA, e no final do ano o que se viu foi que a receita caiu. Porquê? Porque isso implica ou significa depois aumento do preço do produto final e o consumo retrai-se”.

A Ordem dos Médicos Veterinários também apresentou o seu caderno de encargos ao Governo. A entidade defende a “criação da Carreira Especial de Médico Veterinário, o reforço dos planos de sanidade animal, a constituição de uma reserva estratégica sanitária, a aprovação de um Plano Nacional de Detenção Responsável, o registo obrigatório de crias em 72 horas, a validação automática de anúncios de venda online, o reforço da fiscalização e a contratação de 80 médicos veterinários municipais”.

Outra das medidas propostas é a redução do IVA dos serviços médico‑veterinários para 6%. “Estas medidas corrigem fragilidades históricas na autoridade sanitária, no controlo populacional e no acesso à saúde animal, reforçando simultaneamente a proteção das comunidades, o bem‑estar animal e a saúde pública”, conclui.