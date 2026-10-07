Metro do Porto já está a ‘ensaiar’ veículos na nova Linha Rosa que abre até março

A Metro do Porto anunciou esta quarta-feira o início de ensaios técnicos de circulação na Linha Rosa, que ligará Casa da Música a São Bento no primeiro trimestre de 2027, aguardando-se a conclusão das obras, que decorrem desde 2021.

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De acordo com uma nota de imprensa, “os veículos do Metro do Porto estão, desde a manhã de ontem [terça-feira], a percorrer os carris da nova linha em toda a sua extensão de cerca de três quilómetros, desde a Casa da Música (II) até São Bento (II), com passagem pelo meio nas estações da Galiza e do Hospital Santo António”.

Em causa estão os chamados ensaios de ‘gabarit’, “que ocorrem em marcha lenta e servem para aferir o enquadramento e a compatibilidade dos veículos com o espaço disponível na infraestrutura“, com o objetivo de assegurar “que as composições do Metro circulam em segurança ao longo de todo o traçado da nova linha, sem interferências com as estruturas nem com os equipamentos instalados, como com outros veículos”.

Além de veículos da frota Eurotram (a mais antiga do Metro do Porto), “algumas das unidades CT – os últimos 18 veículos a chegar ao Metro do Porto – vão ser testadas em breve neste percurso”.

Os ensaios prosseguem durante esta semana e vão durar até final da próxima, seguindo-se “uma bateria exaustiva de testes de circulação aos veículos que estarão envolvidos no serviço, bem como a todos os maquinistas do Metro do Porto”.

“Além destes ensaios dinâmicos, há um vasto conjunto de trabalhos e homologações a executar até estarem reunidas todas as condições, dentro de poucos meses, para a abertura comercial da Linha Rosa”, refere a transportadora.

A Linha Rosa (G) do Metro do Porto, que ligará São Bento à Casa da Música, estará operacional até março de 2027, anunciou o presidente da empresa, Emídio Gomes, em janeiro.

A entrada em funcionamento da Linha Rosa do Metro do Porto chegou a estar prevista para 2024 e o seu prazo foi sendo consecutivamente adiado.

Entre o valor final da empreitada – “300 e poucos milhões” – e os trabalhos adicionais, o valor global final desta obra vai ascender a 420 milhões de euros.

Em causa está uma linha cujo percurso é totalmente subterrâneo entre São Bento e a Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum.