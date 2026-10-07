Morreu Maricarmen, a mulher de 87 anos despejada em Madrid que impulsionou protestos
Luta de Maricarmen para não ser despejada do apartamento arrendado onde residiu 71 anos, no bairro madrileno de Retiro, intensificou protestos pelo direito à habitação no país vizinho.
Maricarmen Abascal, a mulher de 87 anos despejada a 23 de setembro em Madrid e que impulsionou os protestos em curso pelo direito à habitação em Espanha, morreu esta quarta-feira, após 15 dias hospitalizada, indicou o Sindicato de Inquilinos.
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A luta de Maricarmen junto do Sindicato de Inquilinos, para não ser despejada do apartamento arrendado onde residiu 71 anos, no bairro madrileno de Retiro, intensificou protestos pelo direito à habitação que resultaram no acampamento de uma multidão na Porta do Sol, na capital espanhola, e levaram o Governo a aprovar dois decretos que o Congresso depois chumbou.
“Lamentamos informar que Maricarmen faleceu hoje”, declarou o Sindicato dos Inquilinos num comunicado, lastimando que, “embora tenha sido alcançado um acordo histórico que lhe permitiria regressar a sua casa, essa solução tenha chegado demasiado tarde – uma situação absolutamente evitável após um processo penoso”.
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