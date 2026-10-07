Internacional

Morreu Maricarmen, a mulher de 87 anos despejada em Madrid que impulsionou protestos

  • Lusa
  • 20:59

Luta de Maricarmen para não ser despejada do apartamento arrendado onde residiu 71 anos, no bairro madrileno de Retiro, intensificou protestos pelo direito à habitação no país vizinho.

Maricarmen Abascal, a mulher de 87 anos despejada a 23 de setembro em Madrid e que impulsionou os protestos em curso pelo direito à habitação em Espanha, morreu esta quarta-feira, após 15 dias hospitalizada, indicou o Sindicato de Inquilinos.

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A luta de Maricarmen junto do Sindicato de Inquilinos, para não ser despejada do apartamento arrendado onde residiu 71 anos, no bairro madrileno de Retiro, intensificou protestos pelo direito à habitação que resultaram no acampamento de uma multidão na Porta do Sol, na capital espanhola, e levaram o Governo a aprovar dois decretos que o Congresso depois chumbou.

“Lamentamos informar que Maricarmen faleceu hoje”, declarou o Sindicato dos Inquilinos num comunicado, lastimando que, “embora tenha sido alcançado um acordo histórico que lhe permitiria regressar a sua casa, essa solução tenha chegado demasiado tarde – uma situação absolutamente evitável após um processo penoso”.

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