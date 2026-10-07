Munich Re e Swiss Re mantêm liderança no resseguro mundial num mercado em desconcentração

A Munich Re e a Swiss Re mantiveram, em 2025, os dois primeiros lugares do ranking mundial de resseguradores, com quotas de mercado de 15,3% e 11,9%, respetivamente. As duas companhias registaram prémios superiores a 40 mil milhões de dólares, consolidando uma liderança ainda distante dos restantes operadores. A Hannover Re permaneceu na terceira posição, com 33,48 mil milhões de dólares e uma quota de 9,2%, enquanto o Berkshire Hathaway Reinsurance Group (BHRG) conservou o quarto lugar, apesar de uma redução de 3,4% nos prémios face ao ano anterior.

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Neste estudo divulgado pela Mapfre Economics, a distância entre os quatro maiores grupos e os restantes operadores continua significativa, mas os dados de 2025 mostram também a tendência de desconcentração que tem marcado o resseguro mundial. A Scor manteve a quinta posição, embora tenha reduzido a sua quota para 5,8%, enquanto o China Reinsurance Group subiu para o sexto lugar, com 18,16 mil milhões de dólares de prémios e um crescimento de 0,7%. A Reinsurance Group of America (RGA) caiu uma posição, para sétima, com 17,77 mil milhões de dólares e uma diminuição de 3,9%. Everest Group manteve o oitavo lugar, apesar de uma ligeira redução de 0,9% no volume de prémios, para 12,83 mil milhões de dólares.

Também não houve alterações nas posições seguintes: a RenaissanceRe manteve o nono lugar, com 11,74 mil milhões de dólares, e a Arch Reinsurance o décimo, com 11,15 mil milhões. Ambas apresentam uma evolução praticamente estável em 2025, depois de vários anos de forte crescimento. No conjunto, os dez maiores resseguradores representaram 68,8% do mercado analisado, contra 70,1% em 2024.

Entre os operadores que ocupam a segunda metade do top 25 destacam-se algumas alterações significativas. A Mapfre Re alcançou o 11.º lugar, a sua melhor posição na série histórica, depois de aumentar os prémios em 4,5%, para 9,47 mil milhões de dólares. A Allianz Re subiu uma posição, para 13.º, com 7,86 mil milhões de dólares, enquanto a Pacific Life Re Global protagonizou a subida mais expressiva do ranking: avançou sete lugares, para a 14.ª posição, depois de aumentar os prémios em 75,4%, para 7,69 mil milhões de dólares.

No sentido inverso, a Global Atlantic Re caiu cinco posições, refletindo uma redução de 31,8% nos prémios, para 4,86 mil milhões de dólares. A Canada Life Re também recuou cinco lugares, depois de os prémios diminuírem 33,5%, para 3,20 mil milhões de dólares. Entre os movimentos de entrada está a Liberty Mutual Re, que passou a integrar os 25 maiores resseguradores do ranking, com 3,07 mil milhões de dólares em prémios. O grupo não fazia parte deste grupo de topo em 2015.

Apesar das alterações nas posições individuais, a concentração global do negócio apresenta uma evolução mais moderada. Os 25 maiores resseguradores representaram 92,2% do mercado analisado em 2025, contra 91,0% em 2015. Nos dez maiores, a quota passou de 69,5% para 68,8% no mesmo período. Ou seja, o peso agregado dos principais operadores permanece relativamente estável, embora a distribuição desse negócio entre os diferentes grupos tenha sofrido alterações.

Em termos globais, o setor ressegurador registou 1,864 biliões de dólares em prémios em 2025, mais cerca de 114,3 mil milhões de dólares do que no exercício anterior. A evolução confirma, assim, um mercado em crescimento, mas onde a expansão do volume de negócio não se traduz numa concentração crescente entre os maiores operadores: dentro do grupo dos 25 líderes, a distribuição dos prémios tornou-se progressivamente mais diversificada ao longo da última década.

Muitas resseguradoras mantém sede na Bermuda para este negócio. Começou por ser por vantagem fiscal face a Londres ou Zurique mas tornou-se a praça financeira mundial do risco catastrófico. Fornece por exemplo, metade da capacidade financeira dos sindicatos do Lloyd’s. Combina regulação especializada, capital internacional, mercado de ILS e proximidade dos EUA, concentrando uma parte significativa da capacidade mundial de resseguro. Segundo a BMA, autoridade de supervisão da Bermuda, o regime comercial atingiu equivalência plena com o Solvência II europeu, o que é importante para resseguradores que trabalham com grupos europeus

O ranking das 25 maiores resseguradoras globais pelo valor de prémios em 2025 é o seguinte: