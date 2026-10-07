“Não estamos a ter a urgência necessária” na habitação, diz governador do Banco de Portugal

O governador do Banco de Portugal pediu esta quarta-feira “mais urgência para confrontar” a situação que se vive no mercado da habitação, tendo em conta o decréscimo do investimento neste setor que, no entender de Álvaro Santos Pereira, tem de crescer mais. As declarações foram proferidas na apresentação do Boletim Económico de outubro, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

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No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Governo português assumiu o objetivo de concluir 40 mil habitações até ao final de dezembro de 2026. “Espero que não sejam só 40 mil“, reagiu o governador, quando questionado sobre esta meta, recordando que faltam 300 mil casas no país.

“Portugal tem, em termos de habitação pública social, dos indicadores mais reduzidos de toda a OCDE“, acrescentou. Por isso, defende, é necessário construir mais habitação. “É uma urgência social, temos de ver isto assim, se não, não vamos resolver o problema. Ainda não fizemos o suficiente“, disse.

Para Álvaro Santos Pereira este é um trabalho que, além do governo central, tem de acontecer também a nível local. “Se as autarquias querem construir mais habitação têm de gastar dinheiro, se não há dinheiro do PRR tem de ser com dinheiro próprio. É uma opção política e o Governo tem de decidir“, disse.

O governador falou também do impacto da imigração na construção de habitação. “Se conseguirmos atrair imigrantes para trabalhar neste setor da construção, não podemos esperar que vão para sítios que são insustentáveis [em termos do custo da habitação]. Precisamos mesmo de aumentar a oferta, até por uma questão de política de recursos humanos“, justificou.