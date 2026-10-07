Natal em outubro? João Baião antecipa a época festiva na nova campanha da EDP

A campanha parte da ideia de que um presente, neste caso uma oferta na fatura a novos clientes, não precisa de esperar por dezembro.

A EDP Comercial antecipou a época natalícia deste ano com uma nova campanha protagonizada por João Baião. Sob o mote “O Natal chega mais cedo do que imaginas”, a marca procura dar continuidade ao claim “A EDP tem mais para dar do que imaginas”, lançado em junho do ano passado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A campanha parte da ideia de que um presente, neste caso uma oferta na fatura a novos clientes, não precisa de esperar por dezembro. Por isso, a EDP entra no território do Natal ainda em outubro, com recurso ao humor. Na rádio, o apresentador adapta a melodia tradicional de “Pinheirinho, pinheirinho”.

A campanha estará presente em televisão, cinema, outdoor, rádio, meios digitais, redes sociais e nos canais próprios da EDP Comercial, incluindo lojas, agentes e edp.pt. A criatividade é da agência Nossa, o planeamento de meios da Wavemaker e a produção da Casper.