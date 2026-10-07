Ideias +M

Natal em outubro? João Baião antecipa a época festiva na nova campanha da EDP

 + M,

A campanha parte da ideia de que um presente, neste caso uma oferta na fatura a novos clientes, não precisa de esperar por dezembro.

A EDP Comercial antecipou a época natalícia deste ano com uma nova campanha protagonizada por João Baião. Sob o mote “O Natal chega mais cedo do que imaginas”, a marca procura dar continuidade ao claim “A EDP tem mais para dar do que imaginas”, lançado em junho do ano passado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A campanha parte da ideia de que um presente, neste caso uma oferta na fatura a novos clientes, não precisa de esperar por dezembro. Por isso, a EDP entra no território do Natal ainda em outubro, com recurso ao humor. Na rádio, o apresentador adapta a melodia tradicional de “Pinheirinho, pinheirinho”.

A campanha estará presente em televisão, cinema, outdoor, rádio, meios digitais, redes sociais e nos canais próprios da EDP Comercial, incluindo lojas, agentes e edp.pt. A criatividade é da agência Nossa, o planeamento de meios da Wavemaker e a produção da Casper.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Natal em outubro? João Baião antecipa a época festiva na nova campanha da EDP

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Jornalismo
Comissão da Carteira de Jornalista anuncia reestruturação

A principal mudança é o "abandono definitivo da fórmula de escolha do presidente". Luísa Meireles é a atual presidente, depois de um processo que se arrastou um ano.

Rafael Correia,

Seguradoras
CNP Iberia reforça liderança de Marketing e Estratégia

Eve Régagnon passa a concentrar Marketing, Estratégia e Inovação para Espanha e Portugal, numa fase em que a seguradora pretende acelerar o crescimento através de parceiros, novos canais e tecnologia.

ECO Seguros,

Pessoas +M
Pedro Costa assume comunicação externa do grupo Barraqueiro

Até há pouco tempo senior advisor da agência de lóbi Harmon, Pedro Costa assumiu a comunicação e relações institucionais do grupo que tem a Fértagus e a Rede Nacional Expresso.

Rafael Correia,