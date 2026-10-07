O que a oposição viu cumprido e o que ficou na gaveta um ano após o OE2026

⚡ ECO Fast A oposição conseguiu, no Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), aprovar 122 medidas de alteração, 87 das quais através de coligações negativas.

O Partido Socialista lidera em propostas aprovadas, com 31 alterações, mas muitas continuam por cumprir, incluindo medidas sobre educação e apoio às Regiões Autónomas.

Mas os socialistas não são os únicos e entre os restantes partidos também se contam medidas que nunca saíram do papel.

O Governo social-democrata de Luís Montenegro tem vindo a simplificar o Orçamento do Estado, deixando de fora medidas de política económica e os chamados cavaleiros orçamentais, ou seja, disposições de natureza não financeira ou não orçamental inseridas no Orçamento do Estado. No entanto, esta alteração não impediu a oposição de ver aprovadas várias alterações na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

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Durante o processo orçamental, foram aprovadas 122 medidas da oposição, 87 das quais através de coligações negativas — pouco mais de metade das 163 propostas de alteração a esse documento. Entre as principais, algumas das quais com críticas posteriores por parte do Governo, incluem-se a isenção de portagens em autoestradas, o congelamento das propinas e o reforço da dotação do Tribunal Constitucional em 1,6 milhões de euros. Juntas, as medidas que foram aprovadas à revelia do Executivo, foram contabilizadas com um custo de 100 milhões de euros.

De acordo com um levantamento junto dos partidos feito pelo ECO, muitas dessas propostas está ainda por cumprir. O Partido Socialista (PS) foi o que conseguiu ver aprovadas mais alterações ao OE2026, seguido pelo PCP, com 22, e o Chega com 20.

A isenção de portagens em várias autoestradas, o congelamento das propinas e o reforço da dotação do Tribunal Constitucional em 1,6 milhões de euros foram algumas das principais propostas aprovadas pela oposição no ano passado, com críticas do Governo.

Das 31 medidas socialistas, 20 continuam por concretizar, contabiliza o partido liderado por José Luís Carneiro. Entre elas inclui-se o cumprimento do programa de recuperação e/ou reabilitação de escolas, várias propostas relativas às Regiões Autónomas — que incluem apoios agrícolas, um estudo sobre substâncias psicoativas e o reforço da PSP nos Açores –, a limitação das propinas em todos os ciclos de estudo e a transferência de um milhão de euros do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto para a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). Também sobre a instalação do Tribunal Central Administrativo da Região Centro em definitivo em Castelo Branco, com o Governo a ter de apresentar até ao final de outubro um relatório sobre o estado de execução da instalação, pouco se sabe.

À direita, a Aliança Democrática (AD), que junta PSD e CDS-PP, aprovou 37 propostas, às quais se juntaram cinco do PSD/Madeira, ao passo que o Chega aprovou 20 propostas. Uma das principais foi o reforço da dotação orçamental do Tribunal Constitucional em 1,6 milhões de euros, que o Governo já cumpriu, acedendo assim na íntegra ao pedido feito pelos juízes do Palácio Ratton em audição parlamentar antes da votação do OE 2026.

Também o congelamento das propinas teve o apoio do partido presidido por André Ventura, embora com críticas do Governo. Foi em 2016 que o Parlamento aprovou, no âmbito do Orçamento do Estado para 2017, o congelamento da propina máxima. O valor fixou-se em 1.067 euros, tendo sofrido várias reduções e, desde 2020, que está nos 697 euros. Os partidos do Governo insistiram no descongelamento do valor das propinas e na sua indexação à inflação, mas sem apoio maioritário.

O Chega conseguiu ainda inscrever no documento pelo menos três obras de infraestruturas rodoviárias. Uma delas, a melhoria do IP3 entre Viseu e Coimbra, em perfil de autoestrada, incluindo a duplicação da via entre Santa Comba Dão e Viseu, já avançou e o Executivo estima que esteja pronta em 2034. Foi ainda aprovada a limitação de atestados de residência por casa, com o apoio dos partidos do Governo, mas, ao que tudo indica, continua sem ser concretizada.

Já o alargamento aos “e-books” do cheque-livro atribuído aos jovens que façam 18 anos em 2026, que resultou de uma emenda ao Orçamento proposta pelo Chega, também esteve em vigor e terminou a 31 de agosto. Contactado pelo ECO sobre a implementação das medidas aprovadas no OE 2026, o Chega não respondeu.

As três propostas da Iniciativa Liberal aprovadas no OE 2026 continuam por avançar.

No caso da Iniciativa Liberal (IL), as três propostas aprovadas continuam por implementar. No caso da proposta que obriga o Governo a ter, em 2026, um sistema de informação único no SNS, “o prazo para implementação ainda corre, mas até agora a medida não foi concretizada”. Além desta, outra proposta “prevê um programa de prémios para os funcionários públicos que consigam gerar poupanças na despesa, que devia ter sido criado em 2025 e não chegou a sair do papel”, detalha fonte oficial do partido ao ECO.

A última “prevê o levantamento e a racionalização dos conselhos, comissões e observatórios do Estado, com inventário até ao final de 2025 e relatório ao Parlamento até ao primeiro semestre de 2026″, mas ambos os prazos terminaram sem execução.

Já o Livre viu 17 medidas aprovadas, mas o partido que tem como co-porta-vozes Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto detalha que pelo menos 12 não estão cumpridas, sem especificar quais. Entre as principais propostas que viram ‘luz verde’ na especialidade estão a retoma, por parte do Executivo, das negociações com Espanha para reativar os comboios noturnos internacionais entre Portugal e Espanha, e a estratégia nacional de combate à pobreza para o ciclo de 2027 a 2030, que deveria incluir objetivos e indicadores. Ambas estão por realizar.

No caso do PCP, a bancada comunista aprovou para na especialidade do OE2026 várias iniciativas relativas a infraestruturas em vários pontos do país, que incluíam a modernização da linha ferroviária do Oeste e “as medidas necessárias à concretização” da terceira travessia sobre o Tejo, entre Lisboa e o Barreiro. No caso da primeira, o Governo garantiu que vai entrar em funcionamento em 2027, ao passo que no caso da segunda, a proposta do modelo de gestão foi entregue em julho. Em resposta ao ECO, o partido garante que “a maioria das propostas do PCP aprovadas no OE estão por concretizar“, sem detalhar de que propostas se tratam.

O Governo já falhou o prazo legal para a apresentação da Estratégia Nacional para os Direitos na Menopausa, aprovada no OE2026.

Ainda do lado esquerdo do hemiciclo, o Bloco de Esquerda (BE) viu aprovado na discussão do OE2026 oito propostas, das quais sete estão por implementar. Uma delas previa o reforço dos direitos dos investigadores em formação e de projeto e o partido detalha que, após colocar questões ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação sobre os atrasos nas bolsas, “a resposta do Governo não dá qualquer informação sobre esse ponto de situação“, detalha fonte oficial. Também a Estratégia Nacional para os Direitos na Menopausa continua sem ver a luz do dia e o Governo já falhou o prazo legal para a apresentação.

No caso do PAN, que viu aprovadas 19 propostas de alteração ao OE para este ano, a isenção de IVA na aquisição de alimentação para animais de companhia por parte das associações zoófilas é uma das propostas que é possível confirmar que está em vigor.

Também o Juntos Pelo Povo (JPP) aprovou duas propostas relativas a uma consulta preliminar ao mercado para aquisição de câmaras portáteis de uso individual, vulgo “bodycams”, para a PSP e GNR, que já está a decorrer. A outra, relativa a um levantamento técnico do parque imobiliário judicial na Região Autónoma da Madeira, está ainda por realizar.