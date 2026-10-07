Obras da barragem do Pisão vão até 2030, mas modelo de financiamento é o mesmo

As obras de construção da barragem do Pisão vão poder estende-se até 2030, depois das várias suspensões do projeto por decisão judicial, mas isso não vai trazer qualquer mudança no custo da obra nem no seu modelo de financiamento, garantiu ao ECO fonte oficial do Ministério da Economia.

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Esta barragem no Crato foi um dos projetos inicialmente inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas perante a impossibilidade de cumprir os prazos definidos pela bazuca europeia, o projeto foi retirado e feita a promessa de que seria executado com verbas alternativas.

Dada a natureza do projeto, a escolha recaiu sobre o Sustentável 2030, o programa temático do atual quadro comunitário de apoio. Em causa está um investimento de 222,2 milhões de euros.

No início do mês, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução dava luz verde à “reprogramação financeira do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato, relativo à Barragem do Pisão e à Central Hidroelétrica, prolongando a sua execução até 2030”.

“A decisão permite adequar o calendário financeiro ao atual horizonte de conclusão dos trabalhos, que foi alterado na sequência dos períodos de suspensão determinados por decisões judiciais, mantendo-se o montante já autorizado, de 222,2 milhões de euros”, lia-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O ECO questionou o Ministério da Economia sobre se esta alteração implicava mudanças ao nível das fontes de financiamento e, eventualmente, transitar parte da obra para o próximo quadro comunitário de apoio. Fonte oficial assegurou que a resolução apenas visava “prorrogar o prazo de execução do empreendimento até 2030, procedendo ao correspondente ajustamento do calendário financeiro, sem alteração do montante global autorizado, de 222,2 milhões de euros, nem do modelo de financiamento previsto”.

Estas mudanças foram necessárias em virtude da contestação jurídica que o projeto tem enfrentado. Em janeiro de 2025 viu anulada a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, o que impediu qualquer avanço das ações ou trabalhos dependentes da DIA anulada.

Em maio deste ano, as obras voltaram a ficar suspensas depois de o Tribunal Central Administrativo do Sul ter determinado o regresso do processo ao tribunal de primeira instância, o que reativou a suspensão da DIA.

A 11 de setembro, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Alentejo, Joaquim Diogo, revelou que “todos os processos” judiciais para travar a construção da barragem foram devolvidos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, por decisão das instâncias superiores, para corrigir “atos administrativos que não foram bem acautelados”.

A ministra do Ambiente e Energia, em abril, defendia que as obras para a construção da Barragem do Pisão, deviam decorrer “relativamente depressa”, para não ser colocado em risco o seu financiamento. “Temos agora o financiamento garantido, se não andarmos relativamente depressa podemos pôr em risco também o Sustentável 2030, que acaba em 2028”, disse. Contudo, é de recordar que o atual quadro tem mais três anos (N+3) para acabar de executar os projetos em virtude dos atrasos na entrada em vigor.

A obra, considerada estratégica para a resiliência hídrica do distrito de Portalegre, tinha como meta, numa primeira fase, a conclusão no final de 2027. Vai ocupar uma área de dez mil hectares, o que implicará a submersão da aldeia do Pisão, mas vai assegura o abastecimento público de água, criar novas zonas de regadio e fomentar a produção de energia renovável.