Operação Fizz. Relação rejeita liberdade condicional de Orlando Figueira

O Tribunal da Relação rejeitou o pedido de liberdade condicional de Orlando Figueira, considerando que a sua libertação poderia colocar em causa a “defesa da ordem e da paz”. O antigo procurador do Ministério Público, condenado no âmbito da Operação Fizz, permanece assim a cumprir a pena de seis anos e oito meses de prisão.

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Orlando Figueira foi condenado em dezembro de 2018 pelo Tribunal Criminal de Lisboa a seis anos e oito meses de prisão efetiva pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documento.

Em causa a atuação do então procurador no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde acompanhou processos relacionados com figuras do poder angolano.

Segundo os factos considerados provados no processo, Orlando Figueira recebeu mais de 760 mil euros do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, em troca de favorecimentos relacionados com os processos que envolviam o então governante angolano.

A Operação Fizz investigou precisamente as relações entre o antigo magistrado do Ministério Público e Manuel Vicente, tendo o tribunal concluído que os pagamentos estavam relacionados com a intervenção de Orlando Figueira em processos que corriam no DCIAP.