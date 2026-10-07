‘Operação limpeza’ do Compete deve libertar 15,6 milhões de euros

O Compete 2030, mais conhecido como o programa operacional das empresas, identificou 36 operações que estavam aprovadas, mas não têm qualquer execução. Caso venham a ser anuladas vão libertar 15,6 milhões de euros, avançou ao ECO Alexandra Vilela. O número ainda não é definitivo porque há 20 projetos cujas justificações estão a ser analisadas.

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A presidente do programa temático Compete 2030 revela que a chamada ‘operação limpeza’ se iniciou apenas em agosto. “A operação de revisão da carteira de projetos iniciou-se em agosto de 2026, na sequência de um exercício promovido pela Autoridade de Gestão do Compete 2030 para identificação de operações cujo prazo regulamentar para início da execução se encontrava ultrapassado sem que existisse evidência documental da respetiva concretização. Neste âmbito, foram consideradas situações em que não existiam pedidos de pagamento submetidos ou outros elementos que permitissem comprovar o início da execução da operação”, sublinha a responsável, em resposta às questões colocadas pelo ECO.

Foram identificadas “36 operações relativamente às quais não foi possível comprovar o início da execução dentro dos prazos aplicáveis, correspondendo a um incentivo aprovado de cerca de 15,6 milhões de euros”, detalhou a presidente do Compete. “Na sequência da deliberação da Autoridade de Gestão, os beneficiários foram notificados para exercício do direito de audiência prévia”, acrescentou.

E se há dois que desistiram e 14 beneficiários que “não apresentaram qualquer pronúncia, encontrando-se em condições de seguir para decisão final de revogação da decisão de financiamento”, há 20 beneficiários que “apresentaram alegações, as quais se encontram atualmente em análise pela autoridade de gestão”, precisou Alexandra Vilela. Por isso, os montantes definitivamente libertados, “apenas poderão ser apurados após a conclusão destes procedimentos e a adoção das decisões finais correspondentes”, acrescenta a responsável.

As entidades são notificadas ao abrigo do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo – Audiência dos Interessados, que lhes permite explicarem os motivos do incumprimento e fundamentar as razões para a não execução. Depois essa fundamentação é objeto de análise pelo Compete e, sendo considerada atendível, pode alterar a proposta de revogação do apoio. Caso contrário, a operação é anulada e liberta financiamento para os projetos aprovados em regime de overbooking (além da dotação do programa para prevenir quebras, revisões em baixa dos valores dos investimentos, ou outros imprevistos).

Em janeiro, Alexandra Vilela revelou no ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO, que estava a analisar os projetos que já tinham recebido luz verde para obter apoio, mas, passados três meses, ainda não tinham iniciaram a sua execução. O objetivo era libertar as verbas cativas em projetos sem execução.

Com a dotação a chegar ao limite em vários capítulos, o Compete decidiu avançar com uma ‘operação limpeza’, como é habitual nos vários quadros comunitários de apoio, quando as taxas de compromisso atingem níveis muito elevados, mas as de execução teimam em não descolar.

Em setembro de 2025, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, anunciou no Parlamento que empresas e municípios que não começassem as obras e projetos que receberam luz verde para obter apoio do Portugal 2030, no prazo 90 dias, corriam o risco de ficar sem o dinheiro que lhes foi atribuído.

As cartas começaram a ser enviadas em março, como anunciou o Ministério da Economia em comunicado, na altura, “Até final de fevereiro, os projetos que incumpriam a referida regra envolviam cerca de 50 milhões de euros de incentivo aprovado”, acrescentava a mesma nota.

Esta operação não é, contudo, uma “ação pontual”, sublinha Alexandra Vilela. “Trata-se de um processo de gestão ativa da carteira de projetos que continuará a ser desenvolvido com cadência mensal, permitindo identificar situações de incumprimento e assegurar que os recursos financeiros do programa permanecem afetos a operações com efetiva capacidade de execução”, explica.

“O objetivo é garantir uma utilização eficiente dos fundos públicos e contribuir para uma execução mais eficaz do programa, libertando capacidade financeira sempre que se confirme a impossibilidade de concretização dos investimentos inicialmente aprovados”, acrescenta a gestora do Compete.

A medida não é inédita. Em quadros comunitários anteriores, os ministros com a tutela dos fundos europeus também criaram mecanismos para libertar as verbas aprovadas, mas não executadas — as tradicionais “operações limpeza” ou “bolsas de recuperação”. Em março de 2020, os beneficiários do PT2020 começaram a receber alertas para justificar os atrasos, mas a medida acabou por ser suspensa devido à pandemia, e recuperada mais tarde para libertar fundos, que não se perderam porque os programas operacionais aprovam sempre operações em overbooking, ou seja, acima da dotação inicial, para prevenir situações semelhantes.

A taxa de execução do Compete é a mais baixa de todos os programas do Portugal 2030 – no final de agosto estava nos 7,4%. Ainda assim, em 2025, foi possível cumprir a regra do N+3 — que dita que os programas têm de gastar o correspondente ao orçamento de cada ano nos três anos seguintes. Se não o fizerem, o montante remanescente tem de ser devolvido a Bruxelas. O cumprimento foi conseguido graças a uma reprogramação técnica do Compete com a instrução da plataforma STEP ou os adiantamentos garantidos de 40%. Uma medida que vai ser prolongada, pelo menos durante parte de 2026, para ajudar as empresas e o Compete a cumprir a execução de 600 milhões de euros este ano.