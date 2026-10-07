Impostos

Direto PS anuncia que vai viabilizar propostas do Governo na área da energia. Siga aqui

Governo anunciou que salários de novembro já beneficiarão de alívio do IRS, mas primeiro é preciso passar o 'teste' do Parlamento. Debate acontece esta quarta e votação está marcada para sexta.

A anunciada descida do IRS até ao sexto escalão de rendimento é uma das propostas do Governo que serão debatidas na sessão plenária desta quarta-feira, na Assembleia da República. O prolongamento do desconto no ISP, face ao aumento persistente dos preços dos combustíveis, é outra das matérias em discussão no Parlamento.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Além das propostas do Governo, há ainda sete projetos da oposição em cima da mesa, incluindo várias medidas relativas ao imposto aplicado aos salários. O debate, com a participação do Executivo, tem a duração prevista de cerca de uma hora. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

PS anuncia que vai viabilizar propostas do Governo na área da energia. Siga aqui

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Pedro Costa assume comunicação externa do grupo Barraqueiro

Rafael Correia,

Até há pouco tempo senior advisor da agência de lóbi Harmon, Pedro Costa assumiu a comunicação e relações institucionais do grupo que tem a Fértagus e a Rede Nacional Expresso.