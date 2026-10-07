PS anuncia que vai viabilizar propostas do Governo na área da energia. Siga aqui

A anunciada descida do IRS até ao sexto escalão de rendimento é uma das propostas do Governo que serão debatidas na sessão plenária desta quarta-feira, na Assembleia da República. O prolongamento do desconto no ISP, face ao aumento persistente dos preços dos combustíveis, é outra das matérias em discussão no Parlamento.

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Além das propostas do Governo, há ainda sete projetos da oposição em cima da mesa, incluindo várias medidas relativas ao imposto aplicado aos salários. O debate, com a participação do Executivo, tem a duração prevista de cerca de uma hora. Acompanhe aqui em direto.