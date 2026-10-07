“Carrossel do IVA”: PJ executa centenas de buscas e dezenas de detenções por suspeitas de fraude milionária

A Polícia Judiciária (PJ) e a Procuradoria Pública Europeia (EPPO, na sigla em inglês) estarão a realizar, desde o início da manhã desta quarta-feira, uma megaoperação de combate ao crime económico, por suspeitas de uma fraude milionária ao IVA, avançam a CNN Portugal, o Correio da Manhã e a RTP.

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As cerca de 250 diligências de norte a sul envolvem 700 inspetores da PJ, a que se juntam outros 300 da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Os alvos da investigação são empresas, domicílios e escritórios de advogados, por suspeitas de envolvimento numa fraude ao IVA que terá lesado os cofres do Estado em mais de 100 milhões de euros. Também estarão em andamento 40 mandatos de detenção, numa operação que terá sido batizada de ‘Hermes’.

Segundo a CNN Portugal, estão em causa dois inquéritos, com epicentro no Porto, mas envolvendo também várias empresas na região de Lisboa. A estação televisiva detalha que o alegado esquema a ser desmantelado nesta operação inclui vendas simuladas de milhares de “aparelhos de telemóvel”. Os processos terão nascido de informação obtida na “operação Admiral”, em 2022.

Em causa está um esquema conhecido como “carrossel do IVA”, incidindo sobre o regime de isenção de IVA nas transações entre países da União Europeia. De acordo com o Correio da Manhã, o esquema passa pela utilização de uma empresa ‘fantasma’ num circuito que cobra este imposto ao revendedor do produto, mas não o declara às Finanças. Esta empresa intermediária acaba por desaparecer, impossibilitando a cobrança do IVA, enquanto o revendedor o deduz como uma despesa, explica o jornal.

Os factos em investigação poderão corresponder a crimes de corrupção, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais, indica a RTP.

A investigação teve início em abril de 2025, quando a AT detetou suspeitas de fraude ao IVA numa empresa dedicada à comercialização de equipamentos eletrónicos, entre os quais telemóveis, tablets e auscultadores. Em junho do ano passado, com o início da atividade da Procuradoria Europeia, as autoridades portuguesas comunicaram o caso à nova instituição, cumprindo as obrigações previstas. A partir daí, o inquérito passou a ser conduzido pela Delegação do Porto da Procuradoria Europeia.

11 pessoas detidas em Itália em fraude ao IVA de 100 milhões de euros com o comércio de produtos de plástico

Também em Turim (Itália), a pedido da delegação local da EPPO, oito suspeitos foram colocados em prisão preventiva e três em prisão domiciliária, no âmbito de uma investigação que visa um grupo de crime organizado suspeito de fraude ao IVA em grande escala no comércio de produtos de plástico, avança a Reuters. As autoridades também executaram uma ordem de apreensão de bens no valor de até 25 milhões de euros.

As medidas de coação, ordenadas pelo juiz de instrução do Tribunal de Turim, foram levadas a cabo na terça-feira por 120 agentes da Polícia Financeira italiana (Guardia di Finanza) de Turim e Ancona, com apoio adicional de unidades das regiões de Piemonte, Marcas, Véneto, Lombardia, Apúlia e Calábria. Foram também realizadas buscas nas residências e nos escritórios dos suspeitos com o recurso a “cães farejadores de dinheiro”, especializados na deteção de dinheiro.

A investigação revelou um esquema de fraude ao IVA com base na região das Marcas e envolvendo uma rede de empresas ‘fantasma’ que atuavam como intermediárias na venda de produtos plásticos industriais, localizadas na Itália, Áustria, Bulgária, Chéquia, Hungria e Roménia. Estas empresas, muitas vezes sem qualquer atividade comercial real, omitiam sistematicamente a declaração às Finanças e o pagamento do IVA.

As provas recolhidas apontam para que, no período de 2018 a 2023, os suspeitos tenham emitido e utilizado de forma fraudulenta faturas relativas a transações inexistentes, num valor total de 500 milhões de euros, o que resultou numa evasão fiscal do IVA de cerca de 100 milhões de euros.

Este esquema fraudulento permitia também aos suspeitos vender produtos a preços significativamente inferiores ao valor de mercado, distorcendo a concorrência e prejudicando as empresas legítimas do setor. Entretanto, os verdadeiros destinatários das mercadorias — empresas italianas do Piemonte, da Lombardia e da Toscana — utilizaram os produtos de plástico nos seus processos industriais.

Numa fase anterior desta investigação, dez suspeitos foram condenados pelo Tribunal de Nola por fraude ao IVA, utilização e emissão de faturas falsas e crimes fiscais conexos. Dois outros arguidos foram igualmente condenados no passado dia 21 de setembro.

Mais de 50 indivíduos estão a ser investigados por alegados crimes, incluindo participação numa organização criminosa, fraude ao IVA, emissão e utilização de faturas falsas, omissão na apresentação de declarações fiscais, evasão fiscal e compensação fiscal ilegal. A investigação prossegue com o objetivo de identificar novas ligações na rede fraudulenta e congelar ativos adicionais para cobrir os rendimentos ilícitos estimados decorrentes da atividade criminosa.

(Artigo atualizado às 11h55 com informação sobre uma investigação em Itália que também envolve fraude ao IVA)