Postos de combustível terão de afixar os descontos fiscais em vigor
Esta informação deverá ser afixada junto dos equipamentos de abastecimento, ou nestes equipamentos, "em local bem visível".
Os comercializadores de combustíveis terão de passar a afixar o desconto fiscal que se aplica, a cada momento, sobre os combustíveis.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
De acordo com a legislação que acaba de ser publicada, deve ser afixado o valor do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) que seria cobrado, por litro, à taxa normal, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, assim como o valor do ISP a cobrar à taxa em vigor a cada momento, acrescido novamente do IVA.
Esta informação deverá ser afixada junto dos equipamentos de abastecimento, ou nestes equipamentos, “em local bem visível”, contendo a menção “Redução ISP+IVA”, lê-se no texto do decreto-lei.
Caso as bombas de gasolina não afixem o desconto ou afixem informação falsa, incorreta ou desatualizada, estarão sujeitas a uma contraordenação punível com uma coima de 1000 a 3000 euros. Esta legislação deverá ser aplicada 10 dias após o lançamento de decreto-lei, ou seja, a partir de dia 17 deste mês.
Esta decisão consta do diploma publicado esta quarta-feira, que cria apoios financeiros extraordinários destinados a mitigar o aumento dos custos associados aos combustíveis, e que abarca os setores do transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, táxis, setor social e associações humanitárias de bombeiros. No total, os apoios aos combustíveis sobem para 39,5 milhões de euros com novas linhas para máquinas pesadas. O valor é 1,5 milhões de euros superior aos 38 milhões anunciados pelo Executivo em setembro.
A diferença resulta de três novas verbas, de 500 mil euros cada: uma destinada a cooperativas agrícolas e organizações de produtores, outra a máquinas industriais utilizadas em terraplanagem e uma terceira a máquinas afetas à indústria extrativa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Postos de combustível terão de afixar os descontos fiscais em vigor
{{ noCommentsLabel }}