Postos de combustível terão de afixar os descontos fiscais em vigor

Os comercializadores de combustíveis terão de passar a afixar o desconto fiscal que se aplica, a cada momento, sobre os combustíveis.

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De acordo com a legislação que acaba de ser publicada, deve ser afixado o valor do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) que seria cobrado, por litro, à taxa normal, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, assim como o valor do ISP a cobrar à taxa em vigor a cada momento, acrescido novamente do IVA.

Esta informação deverá ser afixada junto dos equipamentos de abastecimento, ou nestes equipamentos, “em local bem visível”, contendo a menção “Redução ISP+IVA”, lê-se no texto do decreto-lei.

Caso as bombas de gasolina não afixem o desconto ou afixem informação falsa, incorreta ou desatualizada, estarão sujeitas a uma contraordenação punível com uma coima de 1000 a 3000 euros. Esta legislação deverá ser aplicada 10 dias após o lançamento de decreto-lei, ou seja, a partir de dia 17 deste mês.

Esta decisão consta do diploma publicado esta quarta-feira, que cria apoios financeiros extraordinários destinados a mitigar o aumento dos custos associados aos combustíveis, e que abarca os setores do transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, táxis, setor social e associações humanitárias de bombeiros. No total, os apoios aos combustíveis sobem para 39,5 milhões de euros com novas linhas para máquinas pesadas. O valor é 1,5 milhões de euros superior aos 38 milhões anunciados pelo Executivo em setembro.

A diferença resulta de três novas verbas, de 500 mil euros cada: uma destinada a cooperativas agrícolas e organizações de produtores, outra a máquinas industriais utilizadas em terraplanagem e uma terceira a máquinas afetas à indústria extrativa.