Proposta de Orçamento do Estado para 2027 vai ser entregue já amanhã no Parlamento

O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) vai ser aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira e a proposta vai mesmo ser entregue na Assembleia da República já amanhã, 8 de outubro, antecipando em um dia a data que estava inicialmente prevista pelo Governo. O Executivo tinha apontado para sexta-feira, 9 de outubro, a apresentação do documento, apesar de o prazo constitucional para a sua entrega terminar apenas na segunda-feira, 12 de outubro, uma vez que o dia 10 calha, este ano, num sábado.

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Numa nota enviada esta noite às redações, o Ministério das Finanças confirma a informação adiantada pelo ECO: Joaquim Miranda Sarmento entrega às 14h15 a proposta ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e segue-se às 16h a habitual conferência de imprensa no Salão Nobre do Ministério.

À partida, a viabilização na generalidade do OE está garantida. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou, em entrevista ao ECO, que vai propor aos órgãos do partido a abstenção, depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter dado garantias sobre as quatro condições colocadas pelos socialistas: revisão constitucional com participação central de PS e PSD, proteção das pensões presentes e futuras, financiamento de investimentos que fiquem por executar após o PRR e apoio à recuperação dos municípios e regiões afetados pelas tempestades. Esta posição foi entretanto reafirmada pelo Secretariado Nacional do PS, que diz não esperar “medidas surpresa” que levem a alterar o sentido de voto.

Do outro lado, o Chega prepara-se para chumbar o documento, mantendo como linhas vermelhas medidas que o Governo já rejeitou. Entre elas está a redução da idade da reforma para os 65 anos ou para trabalhadores com 40 anos de descontos, proposta considerada “inaceitável” por Montenegro. O partido quer também baixar temporariamente o IVA dos combustíveis e aplicar IVA zero a um conjunto de bens essenciais do chamado cabaz alimentar, medidas que o Chega apresentou no Parlamento e que foram rejeitadas pelos partidos que suportam o Governo, PSD e CDS.

A proposta chega ao Parlamento com uma margem de manobra orçamental já condicionada pelas decisões tomadas antes da sua apresentação. O Quadro de Políticas Invariantes elaborado pelo Ministério das Finanças aponta para um agravamento do saldo orçamental de 4.783 milhões de euros em 2027 face a 2026, resultante das políticas já aprovadas e da evolução estrutural da despesa e da receita. Pensões, salários da Administração Pública e juros da dívida estão entre as principais fontes de pressão, a que se juntam medidas fiscais como a atualização da dedução específica e dos escalões de IRS, a redução da taxa de IRC e as medidas de habitação.

Depois da entrega, a proposta será debatida na generalidade no Parlamento a 27 e 28 de outubro, com a votação na generalidade marcada para 28 de outubro. A discussão e votação na especialidade decorrerão entre 29 de outubro e 24 de novembro, culminando com a votação final global a 24 de novembro.